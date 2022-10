La reina Letizia deja a todos boquiabiertos con uno de los vestidos más sexy que ha usado ¡Wow! La pieza cuesta menos de 200 euros y se agotó en pocas horas. Por suerte, el website de la marca ya tiene varias tallas disponibles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Letizia es considerada una de las mujeres más famosas del mundo y también una de las mejor vestidas. Si bien los ojos del mundo están siempre pendientes de su labor como reina, no podemos negar que sus looks son siempre la razón por la que no paramos de hablar de ella. Lo mejor es que sus atuendos van desde piezas de los diseñadores más prestigiosos hasta otras de tiendas más asequibles como Zara y Mango, entre otras. Estamos acostumbrados a verla con ropa superelegante y recatada, al igual que con otras más frescas juveniles que la hacen lucir como adolescente. Eso sí, pocas veces la vemos llevar prendas tan sensuales como el vestido que acaba de usar para asistir a una importante velada. Su majestad llegó a la inauguración de la nueva temporada del Teatro Royal, en Madrid, con un vestido azul marino de manga larga con falda asimétrica con vuelos, escote barco y mangas tres cuartos de la marca española Miphai. La pieza tenía la espalda al descubierto, algo que impactó a los presentes por ser esta una de las pocas veces que la reina se pone un vestido tan sensual. Para complementar su look, optó por zapatos metálicos de punta y un clutch a juego, de la marca Magrit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reina Letizia Credit: Paolo Blocco/WireImage Reina Letizia Credit: Paolo Blocco/WireImage Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Como ha pasado en muchas otras ocasiones que ha lucido su majestad, este vestido se agotó en tan solo 12 horas después de que lo llevó. Y es que además de fabuloso y sexy, el modelo solo cuesta 195 euros. Por suerte, la marca actuó rápido y volvió a abastecer su sitio web. Así es que puedes ordenar la pieza y en las próximas fiestas lucir como toda una reina.

