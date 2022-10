La reina Letizia repite uno de sus vestidos más icónicos (que incluso le copió Carolina de Mónaco) La reina española está de visita oficial en Alemania donde para la cena de gala en su honor, escogió un fabuloso vestido rojo de Stella McCartney que ya le habíamos visto en el 2017. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los reyes de España están de viaje oficial en Alemania. Una visita en la que como siempre, la reina nos está dejando momentos increíbles de estilo con sus elecciones. El viaje comenzó poco después de conocerse la extraña enfermedad que padece la monarca que le causa fuertes dolores en los pies, agravados por el uso de tacones. En el día que llegaron al país germano la vimos precisamente con unos elegantes mocasines planos de charol combinados con un traje de dos piezas con estampado de raya diplomática. Un conjunto muy aplaudido por las fanáticas del look working girl. Auténtica fuente de inspiración, otro de sus looks más alabados de la reina ha sido el traje que lució el lunes en la cena de gala ofrecida en su honor por el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, la primera dama Elke Büdenbender. reina Letizia repite vestido 2017 Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Primero porque es un vestido fabuloso que le sienta fenomenal y muy acertado para la ocasión. Pero también porque repite modelito, y no cualquiera, sino uno de los más icónicos y recordados de su guardarropa. reina Letizia repite vestido 2017 Credit: Gerald Matzka/Getty Images Se trata de un vestido tipo columna de color rojo con capa asimétrica y escote redondo de la diseñadora británica Stella McCartney. Un atuendo que le vimos por primera vez en las celebraciones del 50 cumpleaños del rey Guillermo de los Países Bajos y que le consolidó como una de las royals con más estilo. reina Letizia repite vestido 2017 La reina Letizia con el vestido en el 2017. | Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images Para la cena de Estado en Alemania, la reina completó su look con unas sandalias doradas de Jimmy Choo, con una pequeña plataforma y altísimo tacón y una cartera de mano del mismo tono de Magrit. reina Letizia repite vestido 2017 Credit: Gerald Matzka/Getty Images Con el cabello recogido en un elaborado moño, la esposa de Felipe VI ha presumido unos impresionantes pendientes de diamantes y rubíes, así como una pulsera elaborada con las mismas piedras preciosas. Tal fue la repercusión de este traje en la esfera internacional en su primera aparición, que un año más tarde, en el 2018, Carolina de Mónaco empleó el mismo modelo para la cena de gala del Día Nacional del principado. Un hecho bastante comentado ya que la hija mayor de Grace Kelly suele vestir de Chanel en este tipo de eventos. La princesa monegasca le dio su toque personal con guantes largos de color blanco. reina Letizia repite vestido 2017 Credit: David Niviere/SIPA/PLS Pool/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quién es la vencedora de este duelo de moda real?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La reina Letizia repite uno de sus vestidos más icónicos (que incluso le copió Carolina de Mónaco)

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.