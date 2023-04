¡Ups! La reina Letizia sufre fallo de vestuario y muestra de más La reina española no combinó bien su ropa interior con su vestido y dejó a la vista el brasier blanco que llevaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que la reina Letizia es amante de la moda y siempre luce impecable durante sus apariciones oficiales. Conocedora de su cuerpo, su majestad sabe cuáles son las siluetas que más le funcionan, los colores y complementos adecuados para estar a la altura en cada ocasión, incluso da lecciones de moda cuando repite look. No es por casualidad que está considerada como una de las mujeres mejor vestidas de Europa. Y aunque a veces nos sorprende, como cuando lució un pantalón muy corto durante unas vacaciones familiares, lo cierto es que tanto en eventos de trabajo como en su tiempo libre, tanto ella como sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía se ven espectaculares. Sin embargo, en una de sus más recientes apariciones la monarca cometió un error a la hora de combinar sus prendas y mostró más de lo deseado. Letizia fallo vestuario muestra brasier Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Para celebrar el bicentenario del Ateneo de Madrid, Letizia repitió un vestido azul marino de punto, confeccionado en lana merino, con silueta evasé, escote caja, manga tres cuartos y dos grandes claveles blancos en el cuerpo de la firma españolaGalcon Studio que combinó con un cinturón fino negro, zapatos de tacón Carolina Herrera y cartera Mauska del mismo color. Además rescató de su joyero unos aretes largos de Carolina Herrera, diseñados por la hija de esta, Carolina Adriana. Se trata de un look muy primaveral que lució con su melena suelta y lacia, y un maquillaje fresco y natural con tonos cálidos coral y arena que refuerzan su porte sofisticado y pulido. Hasta aquí todo perfecto. Letizia fallo vestuario muestra brasier Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Pero los flashes de las cámaras le jugaron una mala pasada a la esposa de Felipe VI, ya que provocaron que se viera el sujetador blanco que llevaba debajo. El blanco, mucho más claro que el azul del vestido, reflejó la luz de los flashes fotográficos haciéndose visible. Un efecto que no se produjo al aire libre o con luz natural. Un detalle al que su majestad, tan acostumbrada a estar en el ojo público, debería haber considerado y elegir ropa interior de color piel u oscura, ante la posibilidad de que se transparentaran sus prendas íntimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no es el primer "accidente" que sufre con la moda, como cuando lució el mismo vestido que una premiada en una entrega de galardones, sí nos ha llamado mucho la atención porque podría haberse evitado. Pese a este fallo de vestuario que todas podemos experimentar Letizia se volvió a coronar como una de las miembros de la realeza europea con mejor gusto. ¡Seguro que presta más atención la próxima vez!

