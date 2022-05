¡Oh , no! La reina Letizia luce el mismo vestido que una premiada en una entrega de galardones La monarca se tomó con mucho humor la coincidencia. Ambas presumieron un vestido de la firma española Mango, disponible por $80. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Reina Letizia mismo vestido premiada Credit: Carlos Alvarez H./Getty Images ¿Quién no ha temido alguna vez llegar a una boda y encontrarse otra invitada con el mismo vestido? Algo parecido le ha ocurrido a la reina Letizia, quien se encontraba en la entrega de los galardones que llevan su nombre, cuando una de las premiadas ¡llevaba el mismo traje! Para la ocasión, la monarca española quien siempre va a la última, estrenaba un vestido de corte evasé sin mangas, bicolor, con una mitad blanca y la otra negra, de la marca Mango, que ha combinado con un cinturón ancho negro y zapatos en punta de altísimo tacón en el mismo color. Y exactamente el mismo lucía Inmaculada Vivas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, quien recibió una mención especial de los premios Reina Letizia por su trayectoria. Reina Letizia mismo vestido premiada Credit: Carlos Alvarez H./Getty Images Aunque la galardonada parecía avergonzada por la coincidencia, la reina, que como viene siendo habitual presumió sus canas con orgullo, no hizo más que sonreír y animar a Vivas a que posase junto a ella. Reina Letizia mismo vestido premiada Credit: Carlos Alvarez H./Getty Images La prenda en cuestión pertenece a la colección de fiesta de la firma española Mango y ahora lo puedes encontrar rebajado en la página web de la marca por $79.99. No nos extraña que la reina lo eligiese, pues es la pieza perfecta para cualquier evento formal que se celebre en primavera. Reina Letizia mismo vestido premiada Credit: Cortesía Mango SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los premios Reina Letizia, otorgados por el Real Patronato sobre la Discapacidad, reconocen el esfuerzo y la labor de personas, empresas y entidades para avanzar en la plena inclusión de las personas con discapacidad y se entregaron en Mérida, España, el pasado miércoles.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Oh , no! La reina Letizia luce el mismo vestido que una premiada en una entrega de galardones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.