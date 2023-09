La reina Letizia nos inspira con su look de aire parisino, perfecto para recibir el otoño La reina Letizia es un icono de estilo por sus apuestas modernas pero sofisticadas y nos ha conquistado con una renovada versión de la tendencia marinera que no pasa de moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Letizia es una fuente de inspiración con su estilo moderno pero elegante y siempre sofisticado. Ahora que ha llegado septiembre y estamos regresando de las vacaciones, que la monarca española pasó en Palma de Mallorca junto a sus hijas y nos dejó unos looks bohemios ideales; toca renovar el guardarropa y dejar paso a prendas más abrigadas. El atuendo que ha lucido en su última aparición nos ha fascinado por ser cómodo, clásico y fácil de copiar, además de perfecto para la nueva temporada. Aunque ha portado anteriormente estilos similares, y ha dejado claro en más de una ocasión que no le importa repetir piezas, esta vez ha decidido estrenar conjunto. Reina Letizia look parisino marinero perfecto otoño Credit: Alvaro Ballesteros/Europa Press via Getty Images La esposa del rey Felipe VI es una mujer con estilo y práctica, por eso para un acto oficial en la localidad gallega de Sigueiro-Oroso, la experiodista apostó por un look chic, juvenil y de aire parisino. Se trata de un pantalón azul marino, de tiro alto y con pinzas y largo hasta el tobillo, y un suéter de rayas marineras con cuello caja y manga francesa, ambas prendas de Hugo Boss, que acompañó con un cinturón al tono. Reina Letizia look parisino marinero perfecto otoño Credit: Alvaro Ballesteros/Europa Press via Getty Images Dentro de lo clásico, el top es más vanguardista gracias a su escote y la largura de la manga. Las rayas marineras no pasan de moda y son una tendencia perfecta para los últimos días del verano en los que el clima es bastante inestable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con zapatos de tacón bajo sin talón, compatibles con sus problemas de salud, de Isabel Abdo, y unos pequeños pendientes de efecto triple aro dorados de Gold & Roses, la reina completó su look con una larga cola de caballo que le hacía ver joven y dinámica. Reina Letizia look parisino marinero perfecto otoño Credit: Alvaro Ballesteros/Europa Press via Getty Images En cuanto al maquillaje natural y favorecedor, centró la atención en su mirada con sombras en tonos marrones, delineado y rímel, aunque no faltó un toque de rubor y brillo en los labios. Como dirían los franceses ¡oh la lá!

