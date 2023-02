La reina Letizia da lección de moda con esta prenda que ha repetido ¡5 veces! Si su majestad lo aplica sin pena, ¿por qué nosotras no? Entérate dónde y cómo lo hizo con ingenio y su estilo único. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Reina Letizia ha recuperado de su ropero una de sus piezas de vestir favoritas para lucirse de nuevo en Madrid, y por quinta vez repitiendo la misma prenda. Se trata de una falda plisada de largo midi con un interesante motivo degradé que cambia del negro al tono palo de rosa. Pertenece este diseño a una de sus marcas británicas favoritas, la firma Reiss de quien también es fanática la Princesa Kate de Inglaterra. Ayer 27 de Febrero, la monarca asistió luciendo la susodicha falda a la presentación digital del Portal Digital de Historia Hispánica de la Real Academia de la Historia, un evento llevado a cabo en el Salón de Columnas del Palacio Real. Doña Letizia complementó su look con un cuello de tortuga en el mismo tono rosa de la falda, de la marca Hugo Boss, una correa ancha en negro que enmarcaba su talle, además de unas botas altas de Latouche y un bolso en negro de Mauska. Reina Letizia Reina Letizia | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Los portales de moda española que no le pierden detalle de estilo, no tardaron en reportar la repetición de esta fabulosa falda pues no sólo la ha lucido para otra ocasión sino en cuatro oportunidades diversas a lo largo de estos años. Nosotros celebramos su ejemplo y aquí te contamos cuáles han sido esas ocasiones y cómo ha escogido combinarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera ocasión fue el 5 de marzo del 2020, justo antes de decretarse el confinamiento de la población española a causa del Covid-19. La lució entonces con una camisa de seda en tono rosa de mangas largas y cuello camisero de Adolfo Domínguez, que de paso no era nueva y unos zapatos bicolor en cuero nude con punta negra. El evento fue del Día Mundial de las Enfermedades Raras, del cual la Reina es la presidenta de honor de FEDER, la federación española que se ocupa del tema. Reina Letizia Reina Letizia | Credit: Paolo Blocco/WireImage En Noviembre del mismo 2022, aún durante la pandemia, asistió a un evento de la Cruz Roja, provista de su mascarilla protectora y para llevar su falda seleccionó un sencillo jersey de punto en tono rosa con cuello redondo y unos tacones negros de la firma Lodi. Además, acentuó su talle con uno de sus complementos favoritos, su cinturón negro de Burberry que lleva siempre que tiene ocasión. Reina Letizia Reina Letizia | Credit: Shutterstock/The Grosby Group Meses después en Febrero del 2021 su majestad optó por un abrigo de paño rosa que tenía desde años atrás y lo combinó con mucho éxito con su emblemática falda plisada, un jersey negro que se integró perfectamente con el efecto degradé de la falda y unas botas altas también en negro para asistir a los premios APM de Periodismo. Reina Letizia Reina Letizia | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images En Marzo de 2022 en un acto celebrado esta vez en León y para conmemorar nuevamente el Día Mundial de las Enfermedades Raras repitió su look con la misma falda y curiosamente en el mismo evento. El cambio único de estilo fueron sus tacones puntilla en tono rosa. En las cuatro ocasiones optó por llevar el pelo suelto y en esta ocasión lo cambió por unas suaves y favorecedoras ondas. Reina Letizia Reina Letizia | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Luego de este recorrido de tres años y volviendo al día de ayer con su última aparición pública en la que se presenta nuevamente con una misma prenda, su fabulosa falda a la que sin duda le ha sacado partido, no nos cabe duda de que doña Letizia es ante todo una mujer práctica y realista quien nos alienta con su ejemplo a seguir sus pasos y a sentirnos orgullosas de aprovechar y usar nuestras prendas de vestir cuantas veces sea necesario. ¡Bravo majestad!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La reina Letizia da lección de moda con esta prenda que ha repetido ¡5 veces!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.