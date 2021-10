El look del día - octubre 29, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Selena Gómez, la Reina Letizia y Roxana Castellanos son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Valentin Ferrer Valentina Ferrer, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La modelo, pareja de J Balvin, llegó a una velada en Nueva York con este look de pantalón corto, elegante chaqueta negra y botas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Vielka Valenzuela Vielka Valenzuela, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La presentadora dominicana lució muy fresca y juvenil con este minivestido estampado. 2 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana posó para sus seguidores con una gran sonrisa y este sobrio look de pantalón blanco de talle alto, top negro y chaqueta con estampado de estrellas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad mostró su increíble figura con este ceñido vestido azul marino. 4 de 9 Ver Todo Olivia Palermo Olivia Palermo, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Vimos a la socialité en las calles de Nueva York ataviada con un look perfecto para esta temporada de otoño. 5 de 9 Ver Todo Paulina Rubio Paulina Rubio, look del dia Credit: John Parra/WireImage La cantante llegó a la presentación de su nueva canción con este atuendo de pantalón corto, tpop de terciopelo, jacket de cuero y botas por encima de la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Roxana Castellanos Roxana Castellanos, look del dia Credit: Instagra/Roxana Castellanos Para una edición más de Cuéntamelo ya (Las estrellas), la presentadora eligió este moderno jumpsuit de imitación de cuero. 7 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la artista en Los Ángeles ataviada con este hermoso vestido rojo vino que le sentaba de maravilla a su figura. 8 de 9 Ver Todo Karlie Kloss Karlie Kloss, look del dia Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group Sobria y elegante, pero sobre todo muy cómoda, lució la modelo con este conjunto de pantalón y chaqueta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

