La reina Letizia y sus hijas deslumbran con sus looks estilo boho, perfectos para las vacaciones La reina Letizia, sus hijas la infanta Leonor, la princesa Sofía, el rey Felipe y su madre, la reina Sofía, salieron a cenar con unos fabulosos vestidos ideales para el verano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia real española sigue disfrutando de sus vacaciones en Mallorca, donde una vez más, las mujeres nos han sorprendido con su estilo casual y elegante. El rey Felipe VI y su esposa, la reina Letizia salieron a cenar con sus hijas, la infanta Leonor y la princesa Sofía, la madre del monarca, la reina Sofía y la hermana de esta, la princesa Irene de Grecia; y disfrutaron de una entretenida velada en el restaurante Mia de Palma de Mallorca. Durante su tiempo libre siempre hemos visto a la reina y las princesas con looks más informales pero igual de adecuados a cada situación, y esta cena no fue menos. Looks boho reina letizia e hijas Credit: Carlos Alvarez/GC Images Para la reunión familiar, la monarca española apostó por un vestido rojo de Mango, que ya le habíamos visto en otras ocasiones. De cuello cerrado y tirantes, este modelo con cintura elástica y largura midi resaltó el moreno de la reina y se vio muy favorecida. Completó su look con un clutch blanco con motivos rojos de Feel Mallorca y unas sandalias planas doradas de Magrit, que posee ¡desde hace diez años! Por algo es una de las miembros de la realeza que más recicla sus atuendos. Looks boho reina letizia e hijas Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images La princesa Leonor estrenó un vestido de Springfield de manga corta con vuelos, largura midi y estampado de inspiración oriental que combinó con un clutch tipo sobre de Zara x Narciso Rodríguez, alpargatas de cuña de Mint & Rose y unos pendientes de David Barban que pertenecen a su madre. Por su parte, la infanta Sofía, quien ama los colores más intensos, eligió un vestido en tonos verdosos con destellos dorados y estampado abstracto en color morado de la firma Babbaki, que lució también con alpargatas de cuña en color lino de Macarena. Looks boho reina letizia e hijas Credit: Carlos Alvarez/GC Images En cuanto a la reina emérita no se quedó atrás en cuanto a estilo bohemio se refiere y portó un vestido estilo caftán de color blanco con dorados en azul y fucsia, bordes redondeados y mangas amplias que acompañó con alpargatas azules y numerosos collares y pulseras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las cuatro mujeres lucieron regias, cada una en su estilo, y con looks perfectos para una calurosa noche de verano. ¿Qué te parecen sus trajes?

