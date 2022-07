La reina Letizia y sus hijas arrancaron suspiros con estos increíbles looks La princesa y la infanta dieron cátedra de estilo con sus espectaculares looks. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que la reina Letizia es amante de la moda y siempre luce impecable durante sus apariciones oficiales, y hasta cuando vacaciona con su familia. Y es que sabiendo que tiene los ojos del mundo encima, su majestad sabe muy bien que debe estar bien vestida en todo momento. De hecho, no por casualidad, su majestad es considerada una de las mujeres mejor vestidas de Europa y al parecer ese gusto por la moda se lo heredó a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. A las jóvenes las hemos visto también luciendo impecables y con atuendos que las hacen lucir sofisticadas y elegantes, tal y como lo que llevaron este pasado fin de semana cuando les tocó asistir a los Premios Fundación Princesa de Girona 2022 junto a sus padres, los reyes. La familia se trasladó a Barcelona para dicho evento y se robó todas las miradas, en especial gracias a los atuendos de las chicas. Para la ocasión la reina eligió un elegante vestido midi azul marino con escote asimétrico de Boüret, que complementó con zapatos de punta del mismo color, de Carolina Herrera y un clutch de Magrit. Por su parte, sus hijas llevaban looks que las hacían lucir como todas unas adolescentes glamurosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reina Letizia, infanta sofia, princesa Leonor Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Queen Letizia y Princess Leonor of Spain Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Princess Leonor of Spain, Queen Letizia of Spain and Princess Sofia of Spain Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La infanta cautivó con un conjunto crema de pantalón de talle alto y túnica con abertura en la parte frontal, de Bruna. Sus zapatos, también cremas, eran de Carolina Herrera. Por su parte, la princesa eligió un vestido azul pastel con los hombros al descubierto y falda voluminosa, de Miphai, combinado con zapatos cremas de punta, de Carolina Herrera y un elegante moño alto. Las jovencitas lucían increíbles con sus respectivos looks y demostraron que heredaron el porte y la elegancia de su hermosa mamá. Estamos seguras de que se convertirán en todas unas fashionistas y que las seguiremos viendo derrochando glamour.

