La reina Letizia sorprende con esta falda atrevida de H&M A sus 50 años, la soberana española vuelve a dejarnos sin palabras con su estilismo y buen gusto. En esta ocasión llevó un sexy look otoñal con una pieza que dejaba al descubierto parte de su muslo y rodilla. ¡Mírala! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Letizia sigue rompiendo esquemas y marcando tendencia con su estilo. Esta semana, la soberana no pasó desapercibida con el sexy look que lució durante la vigésimo segunda edición del Festival Ópera Prima en Navarra. Su majestad, quien nos tiene acostumbrados a lucir un estilo más recatado, llegó el miércoles a la ciudad de Tudela con un atuendo clásico, elegante y con vibras otoñales. La esposa del Rey Felipe VI optó por una falda larga midi con cuadros blanco y negro, con un llamativo agujero que dejaba ver parte de su pierna derecha. La prenda pertenece a la colección de H & M x Toga Archives, una colaboración entre ambas firmas creada en 1997 por Yasuko Furuta y salió a la venta en septiembre de 2021. La falda ya se agotó y estaba disponible en hm.com por $120. "Me gusta la idea de darles a las mujeres la oportunidad de determinar cuánto cuerpo enseñar. La abertura de la falda forma parte de esa idea, la de permitirles a las mujeres tomar esa decisión. Decidir en qué proporción enseñar su cuerpo, no por cumplir con ninguna expectativa, sino por ser fieles a aquello que les haga sentir cómodas", expresó la diseñadora Faruta al momento del lanzamiento de la colección. Reina Letizia Credit: Photo by Carlos Alvarez/Getty Images Asimismo, su majestad complementó su vestuario con un jersey negro de cuello redondo y manga francesa y complementos en el mismo tono. Para los accesorios llevó un bolso de mano cuadrado con hebilla dorada que hacía juego con los zapatos de punta de la marca Magrit. Falda Reina Letizia Credit: Photo by Carlos Alvarez/Getty Images Con este look, la reina Letizia deja claro que, a pesar de su posición oficial, no tiene temor de presumir un poco de piel, y en los últimos meses ha hecho gala de estilismos mucho más atrevidos de lo habitual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de octubre llevó un vestido azul marino de manga larga con falda asimétrica con vuelos, mangas tres cuartos y la espalda al descubierto de la marca española Miphai. También, en mayo lució un vestido cut out fucsia que dejaba a la vista su tonificado abdomen. ¡Qué fabulosa!

