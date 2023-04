El look del día - abril 18, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Paolo Blocco/Getty Images La reina Letizia con un bonito conjunto coral, Christina Aguilera de negro salvaje y Jennifer López glamorosa de viaje son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Christina Aguilera Look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic Así de salvaje vimos a la cantante en la entrega de los Premios científicos Breaktrough, con este enterizo de estampado de cebra con paneles transparentes y de terciopelo de Versace que acompañó con un abrigo clásico. Bolsito de mano, gargantilla y artes brillantes completaron su look. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Rihanna Look del día Credit: Splash News/The Grosby Group La de Barbados presumió su embarazo en París con un top gris que acompañó con pantalones cargo del mismo color, un maxi abrigo vintage de patchwork multicolor de Fendi by Karl Lagerfeld y botines de mezclilla. 2 de 9 Ver Todo Reina Letizia Look del día Credit: Paolo Blocco/Getty Images Para entregar los Premios Nacionales del Deporte en Madrid, la reina apostó por est refrescante conjunto de camisa de mangas fruncidas y falda de cuero con una abertura lateral en color coral de Hugo Boss que lució con tacones nude. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Karol G Look del día Credit: The Image Direct/The Grosby Group Vimos a la colombiana presumir su nuevo vcolor de pelo rosa pastel en Nueva York, ataviada con una chaqueta acolchada azul cielo, camiseta blanca, gorra de béisbol, pantalones cargo de color gris y zapatillas deportivas. No faltaron los lentes y un coqueto bolso en forma de corazón. 4 de 9 Ver Todo Jennifer López Look del día Credit: Instagram Rob Zangardi Así de fabulosa, la Diva del Bronx continúa viajando para la promoción de su proyecto Delola. A punto de tomar el avión, posó con este suéter lanoso de color malva, con falda gris de tiro alto y un trench morado, de Alberta Ferretti. Maxibolso de piel y botas altas a juego completaron su look. 5 de 9 Ver Todo Ariana DeBose Look del día Credit: Slaven Vlasic/Getty Images for National Dance Institute La actriz asistió a la gala del Instituto Nacional de Danza en Nueva York para recibir un reconocimiento con este dos piezas satinado de color naranja con pantalón acampanado que combinó con un top de encaje, aretes dorados y sandalias del mismo color. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adamari López Look del día Credit: Instagram La puertorriqueña compartió un nuevo reel en Instagram en el que le vimos presumir silueta con este vestido pegadito de punto en color verde prado de tirante fino y con botones en la parte delantera, de Kiut. 7 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Look del día Credit: Instagram La actriz española funge de jurado en un concurso de talentos y para su estreno lució un enterizo negro con grandes flores blancas en el escote profundo firmado por Cristina García. 8 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez El look del día Credit: Instagram La conductora ya está calentando motores en Las Vegas para la noche de los Latin AMAs y para salir a cenar por la ciudad del pecado eligió un top metálico de Soul Sisters, minifalda de mezclilla y sandalias plateadas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

