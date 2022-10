La extraña enfermedad que padece la reina Letizia está casi obligándola a dejar de usar tacones La reina ya lleva un tiempo sufriendo de esta enfermedad que causa fuertes dolores en los pies. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Letizia es una de las mujeres más asediadas y fotografiadas del mundo y no solo porque pertenece a una de las familias reales más famosas, sino por también por su porte y elegancia. Su majestad es considerada una de las mujeres mejor vestidas del mundo y no es para menos. En cada una de sus apariciones, la monarca luce superelegante y sofisticada con piezas tanto de reconocidos diseñadores, al igual que de tiendas como Zara y Mango. Con la gran mayoría de sus atuendos, la monarca lleva fabulosos y superaltos zapatos que le dan el toque perfecto a sus looks. De hecho, casi nunca la vemos llevar zapatos sin tacón, algo que al parecer está afectando su salud. La reina acaba de confesar que sufre Neuroma de Morton, una enfermedad que engrosa los tejidos de los nervios de los pies y provoca mucho dolor. Hasta el momento, solo le afecta el pie izquierdo y sus doctores le sugirieron que dejara de usar tacones. Si bien es operable, en su caso no es una opción ya que los especialistas no se lo aconsejan por el momento. Mientras recibe nuevas indicaciones o encuentra una solución para su padecimiento, su majestad sigue usando tacones superaltos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reina Letizia Credit: David Benito/Getty Images Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Reina Letizia Credit: Paolo Blocco/WireImage Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images ¿Cómo los tolera? Según reportes, cada uno de los zapatos de la monarca tienen una pequeña plataforma en la parte delantera. ¿Será que algún momento decide dejar de usar tacones? Eso está por verse. Mientras tanto, la seguiremos viendo con fabulosos looks, que incluyen hermosos zapatos de tacón.

La extraña enfermedad que padece la reina Letizia está casi obligándola a dejar de usar tacones

