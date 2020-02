El look de lunares menos flamenco de la reina Letizia La familia real española está de visita en el sur de su país donde la reina ha vuelto a dar una lección de estilo y elegancia. ¡Siempre ideal! By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los reyes de España se encuentran estos días de visita en Andalucía, en el sur del país, donde han visitado la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en la que se encuentra la Virgen del Rocío, tan querida en esa región. Para la ocasión la reina Letizia se ha decidido a estrenar look, y eso que últimamente es más de reciclar outfits que le han funcionado en el pasado. El modelo se trata de un vestido blanco con lunares, que no pueden faltar en un look flamenco, aunque el de la ex periodista no tenía mucho que ver con la temática española. Es un diseño de Emporio Armani de gasa con falda plisada y mangas tres cuartos abollonadas. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los medios de su país se han mostrado sorprendidos de que la reina no eligiera ninguna firma española para el evento, aunque en la mayoría de actos públicos elige vestidos o detalles de marcas patrias. Eso sí, el toque Carolina Herrera no podía faltar en el outfit. Y es que la reina es una de las fans más fieles de esta marca que repite una y otra vez en todo tipo de viajes y eventos. En este caso ha elegido unos zapatos negros de punta de la firma neoyorquina favorita de su armario, a juego con un cinturón negro que marcaba su diminuta cintura. Para rematar, unos pendientes de perlas muy clásicos y un anillo dorado del que nunca se separa. Muchos han destacado la arriesgada corbata del rey, con un estampado de flores muy colorido al que no nos tiene acostumbrados. Advertisement

