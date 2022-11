El look del día - noviembre 2, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Lupita Nyong'o, la reina Letizia y Kim Kardashian son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Angela Bassett Angela Bassett Credit: Raymond Hall/GC Images Vimos a la talentosa actriz en las calles de Nueva York con este fabuloso conjunto azul de falda y camisa, que combinó con un abrigo multicolor y zapatos de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Qué bello y cómodo se ve este vestido multicolor que portó la presentadora. 2 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Este hermoso vestido estampado le quedaba como un guante a la presentadora mexicana. ¡Bella! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad llamó mucho la atención con este falda blanco y negro plisada con llamativo hueco, que combinó con un top negro de manga larga y zapatos de punta. 4 de 9 Ver Todo Jennifer Hudson Jennifer Hudson Credit: Santiago Felipe/Getty Images Para visitar las instalaciones de SirusXM, en la Ciudad de Nueva York, la actriz y cantante eligió este clásico vestido verde, botas azul marino y abrigo azul. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Gotham/GC Images Captamos a la empresaria saliendo de un hotel en La gran manzana, ataviada con leggings negros, top blanco, gabardina gris y botas por encima de la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM La actriz llamó mucho la atención gracias a este interesante look. 7 de 9 Ver Todo Mabel Cadena Mabel Cadena Credit: John Parra/Getty Images La talentosa actriz mexicana llegó a la Despierta América (Univision), con este moderno look monocromático. 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima Reina Maxima de Holanda Credit: Dutch Press/The Grosby Group Como de costumbre, su majestad impactó con su espectacular look. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 2, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.