La reina Letizia opta por el diseño colombiano con estos pendientes divinos Aquí los detalles de la marca de Bibi Marini, la creadora de estas joyas amadas por las estrellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Letizia de España siempre nos maravilla con sus atuendos. Como amante del estilo sofisticado, su majestad es experta en combinar piezas clásicas con toques más modernos. También le hemos visto uniéndose a la tendencia de las miembras de la realeza como Kate Middleton de combinar piezas de lujo con prendas más asequibles, las cuales siempre queremos para nuestro propio vestuario. Para la visita oficial del presidente colombiano Gustavo Francisco Petro y su esposa a Madrid, la reina apostó por un look clásico con un toque colombiano– sus argollas. Reina Letizia, rey felipe, Gustavo Francisco Petro Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Junto a su vestido blanco de encaje de la marca española Sfera, Letizia llevó unos pendientes de perlas de la marca Bibi Marini. Los aretes de la diseñadora han dado la vuelta al mundo por su diseño único y aunque los de la reina son blancos, muchos llevan cuentas de colores vivos que le dan un toque alegre a cualquier atuendo. Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images En una entrevista con People en Español en 2021, Bibi nos contó que todos sus diseños son hechos a mano en Colombia y se inspiran en su país natal. "Trato de conseguir producto que se consiga en Colombia, que sea artesanal colombiano para poder incorporarlo a las piezas", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de su majestad, muchas celebridades como Sofia Vergara también son fans de la marca. aretes, argollas Credit: Cortesía de Bibi Marini Bibi Marini, Bridal Medium Bouquet Hoop, $120, bibimarini.com Aunque el estilo exacto de la reina está agotado en el sitio web de la marca, puedes conseguir un par de argollas parecidas por solo $120.

