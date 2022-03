La Reina Letizia rinde homenaje a Ucrania con un atuendo simbólico Nos encantó esta prenda con un mensaje poderoso que llevó la reina para un evento en Madrid Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de la invasión de Ucrania por parte de las tropas de Vladimir Putin, la comunidad internacional ha quedado en vilo. Por supuesto, los aliados de Ucrania han demostrado su apoyo a los esfuerzos valientes del país a través de comunicados oficiales, las redes y en el caso de la reina de España, con un homenaje a la artesanía tradicional ucraniana. Para asistir a un evento de la Fundación Mutua Madrileña, la reina de 49 años eligió una blusa blanca adornada de los bordados tradicionales ucranianos conocida como una vyshyvanka. Este diseño es extremadamente importante en la tradición del país y la decoración compleja se considera un talismán contra la mala suerte. Reina Letizia, España Credit: Paolo Blocco/WireImage Complementó la blusa tradicional con piezas modernas a su estilo característico. La vimos llevar pantalones clásicos negros con un cinto ancho y tacones a juego. Reina Letizia, España Credit: Carlos Alvarez/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esperamos ver a otras celebridades llevando piezas tan especiales como ésta para apoyar a la comunidad ucraniana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Reina Letizia rinde homenaje a Ucrania con un atuendo simbólico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.