Los accesorios de la reina Letizia en Mallorca, básicos para un verano con estilo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Accesorios reina Letizia verano Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images// Raul Terrel/Europa Press via Getty Images (x2) Capazo de rafia, aretes con formas orgánicas y sus infaltables alpargatas de cuña son algunos de los accesorios favoritos de la reina española en verano. Toma nota para lucir tan chic como ella durante los meses de calor. Empezar galería Inspiración mediterránea Accesorios reina Letizia verano Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images En una recepción en el palacio de Marivent, en Palma de Mallora, la reina lució radiante con este vestido midi, con volante en la parte superior, escote barco elástico y un estampado de varios tonos de azul sobre fondo blanco de la firma española Desigual. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Alpargatas blancas Accesorios reina Letizia verano Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images Para completar este veraniego look nada mejor que unas alpargatas, su calzado más querido para la época estival. Este modelo de Macarena Shoes blanco, amarrado al tobillo y con cuña, lo ha lucido en numerosas ocasiones. 2 de 12 Ver Todo Toque sutil Accesorios reina Letizia verano Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images Con una coleta alta muy juvenil, lució aretes de la diseñadora mallorquina Isabel Guarch, inspirados en la rosa de los vientos y confeccionados de manera artesanal en oro amarillo de 18 quilates y engastados con diamantes centrales en talla brillante. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Rojo pasión Accesorios reina Letizia verano Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images Para salir a cenar con su familia, Letizia decidió resaltar su bronceado con un favorecedor vestido plisado rojo de Mango, con cuello halter y cinturón. 4 de 12 Ver Todo Talento local Accesorios reina Letizia verano Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images La esposa de Felipe VI ama contar con piezas de diseñadores locales en su armario, como esta cartera de Feel Mallorca confeccionada con el tejido del ikat tradicional mallorquín, también conocido como tela de lenguas. Un material natural que se entinta y teje manualmente en la isla desde el siglo XVIII. 5 de 12 Ver Todo Elegancia minimalista Accesorios reina Letizia verano Credit: Carlos Alvarez/GC Images En cuanto a las sandalias, totalmente planas y con detalles de strass, recurrió a una de sus marcas de confianza, Magrit, con este modelo con tira en el empeine y el dedo. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Estilo Barbie Accesorios reina Letizia verano Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images Amante de las tendencias como es, no podía faltar un vestido del color de la temporada, el fucsia, aunque es un traje que la reina ya tenía en su clóset. El diseño midi, con escote en pico, cinturón y efecto arrugado es de la firma española Adolfo Domínguez. 7 de 12 Ver Todo Fibras naturales Accesorios reina Letizia verano Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Estas alpargatas caladas son unas de sus predilectas y no nos extraña pues se ven bien cómodas. Son de Espardenyes Torres, una línea de zapatos de Ibiza. De nuevo recurriendo al talento local, apostó por un capazo mediano en forma de cesta trenzada con fibras naturales de palma y detalles en cuero de Audali. 8 de 12 Ver Todo Noche de gala Accesorios reina Letizia verano Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images En el festival de cine Atlántida, la asturiana volvió a hacer uso de una prenda que ya le vimos en el 2021, un vestido de la firma española Uterqüe negro, con apliques florales, cinturón y con una capa transparente que completó con accesorios dorados para darle un toque sofisticado. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pieza única Accesorios reina Letizia verano Credit: Carlos Alvarez/WireImage El bolso Nanohontas de la firma Malababa, que apuesta por la moda sostenible, es un clutch pequeño de estructura fruncida, realizado en napa de cordero. El cierre es una pieza de mineral de ágata natural, detalle que hace que no haya dos iguales. 10 de 12 Ver Todo Diseño orgánico Accesorios reina Letizia verano Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images Sus pendientes llamaron la atención por su originalidad, son el modelo Helecho de la firma Suma Cruz, creados en latón y bañados en oro de 24 quilates. 11 de 12 Ver Todo Pisada glam Accesorios reina Letizia verano Credit: Carlos Alvarez/WireImage ¿Quién dijo que las alpargatas no pueden ser elegantes? LA reina demostró que sí con este modelo exclusivo, creado a su medida por Calzados Picón, en piel dorada, con suela de yute y cos tiras amarradas al tobillo le dieron un toque festivo a su atuendo. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

