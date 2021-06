Así luce la colección de accesorios para perros que acaba de lanzar la reina Isabel II La colección incluye más de 50 artículos, incluyendo camas, pañuelos, correas y juguetes. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si eres fanático de la familia real británica, ya te habrás enterado de que los perros forman una parte muy importante en la vida de muchos de ellos, en especial en la de la reina Isabel II quien desde su niñez ha estado rodeada de perros a los que siempre ha tratado como miembros de la familia. ¿Sus favoritos? Los de la raza corgi. Su majestad ha llegado a tener varios perros, pero en los últimos años solo tenía dos y uno de ellos murió hace unos meses. Sin embargo, recientemente le regalaron dos cachorros de dicha raza, que ya se han convertido en sus inseparables compañeros. Es ese amor por los caninos lo que llevó al palacio a lanzar una hermosa colección de productos para el mejor amigo del hombre. La colección incluye más de 50 artículos con estampados superdivertidos y, sobre todo, muy a la altura de la realeza. "Hemos curado muestra magnificas ideas de regalos para nuestros amigos peludos, desde tazones de loza con detalles dorados, y encantadores pañuelos, hasta piezas personalizadas, correas de cuero, collares y accesorios con el estampado tartán que se encuentra en el palacio", se puede leer en la página de la marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Royal Collection Pet Gifts Credit: royalcollectionshop.co.uk Royal Collection Pet Gifts Credit: royalcollectionshop.co.uk Royal Collection Pet Gifts Credit: royalcollectionshop.co.uk collecion para perros de la reina Isabell Credit: Cortesía collecion para perros de la reina Isabell Credit: Cortesía collecion para perros de la reina Isabell Credit: Cortesía En la colección puedes encontrar hermosos collarines, sábanas, corbatines, pequeños bolsos para guardar las golosinas, abrigos, pañuelos, camas y muchos artículos más. Los precios oscilan entre $15 y $83, y los puedes obtener en royalcollectionshop.co.uk

