¡Bravo! La reina Isabel ya no usará pieles

Usar pieles siempre ha sido mal visto por muchas personas y por organizaciones como PETA que defienden los derechos de los animales. Pero la verdad es que, por décadas, la piel convertida en exquisitas piezas de vestir ha sido sinónimo de estatus y elegancia. Sin embargo, debido a las constantes campañas y protestas en contra de su uso, son muchos, incluyendo un sin número de celebridades, quienes han decidido no llevarlas. Incluso hasta prestigiosas marcas como Michael Kors y Gucci, han dejado de utilizar pieles en sus colecciones. Ahora le tocó el turno a la reina Isabel.

¿Por qué es tan relevante esta decisión de la reina? Recordemos que además de su largo reinado, su majestad es muy conocida por su original estilo, en el que reinan los colores vibrantes, los sombreros y los abrigos fabulosos. La reina es todo un ícono de estilo, así que esto es un triunfo para los que luchan sin cesar para que no se usen más las pieles de animales.

Según el libro The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe, de Angela Kelly, diseñadora y asesora de su majestad, desde que empezaron a experimentar las bajas temperaturas en Londres cualquier abrigo con piel que ha lucido la reina, ha sido de piel sintética, algo que ha sido muy aplaudido, especialmente por la Humane Society International.

“Estamos muy emocionados de saber que oficialmente la reina ha decidido no usar mas pieles”, dijo Claire Bass, directora ejecutiva de dicha organización. “Esta es la decisión perfecta y la reflexión de la mentalidad del pueblo británico, cuya gran mayoría detesta las pieles y no quieren nada con ella. En nuestra mente esto manda un mensaje muy poderoso de que las pieles ya no están de moda”.

¡Bravo!