El misterioso collar de esmeraldas de la reina Isabel del que todos hablan La reina sorprendió con una pieza de joyería que no se había visto antes en sus casi 68 años de reinado y es espectacular. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana se ha celebrado en el palacio de Buckingham una de las galas más importantes del año. La reina Isabel, acompañada por su hijo Carlos, Camila y los duques de Cambridge, recibió en el palacio real al cuerpo diplomático británico y hubo un detalle de su outfit que fue lo más comentado de la noche, con permiso de la tiara que lució Kate Middleton, que era la favorita de la princesa Diana. La monarca recibió a sus más de 1,000 invitados con un impresionante collar que no había lucido nunca antes, o nunca en público, en sus más de 65 años de reinado. La pieza se trata de un collar de diamantes y 10 esmeraldas en forma de gota que se parece mucho a uno de los favoritos de la madre de la reina, Isabel y que pertenece a la colección Greville de la casa real. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que sí es conocido por muchos y no menos espectacular es la tiara con la que combinó el collar. Conocida como la tiara Vladimir, es la misma que le fue denegada a Meghan Markle el día de su boda. Según reportó PEOPLE y los medios británicos el motivo era que no se conocía el origen exacto de las joyas. Las joyas de la colección Greville están rodeadas de misterio desde que en los años 40 la aristócrata Margaret Greville cediera a la reina una selección de sus mejores piezas que se cree pudieron pertenecer originalmente a la reina Maria Antonieta y la emperatriz Josefina de Francia. Aunque no queda claro si este collar pertenece a esa colección o se trata de una pieza nueva hecha a medida para combinar con las esmeraldas en forma de gota de la tiara y pendientes originales, se trata de una pieza espectacular que consiguió que la reina acaparara todos los flashes. Advertisement

