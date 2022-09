El significado del broche que la reina Isabel II le dio a su bisnieta, la princesa Charlotte El broche que la reina Isabel II le regaló a su bisnieta, la princesa Charlotte, tiene un significado muy especial. Conoce el interesante origen de esta joya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay una gran historia detrás del broche que la reina Isabel II le regaló a su bisnieta, la princesa Charlotte. La niña de 7 años acaparó las miradas en el funeral de su bisabuela, y una joya especial que llevaba con su chaqueta negra llamó la atención. Se trata de un broche de diamantes en forma de herradura que la monarca le obsequió, reporta PEOPLE. La joya ha pasado de generación en generación en la familia real británica. El broche era de la reina Isabel, la madre de la reina Isabel II. Hay una foto de la reina Isabel, la tatarabuela de la princesa Charlotte, luciendo este broche en forma de herradura en 1929. La reina Isabel II era una apasionada de los caballos, así que no es sorprendente que su madre le haya obsequiado este broche con un símbolo ecuestre. La hija de los príncipes de Gales es ahora la dueña de esta especial joya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Princess Charlotte Credit: Karwai Tang/WireImage La Reina Madre solía usar joyas que tenían un valor sentimental, tradición que heredó su hija la reina Isabel II y han adoptado las nuevas generaciones. Por ejemplo, Kate Middleton ha usado joyas de la princesa Diana, la madre del príncipe William, para honrar su recuerdo. Princess Charlotte, Queen Mother Credit: Chris Jackson/Getty Images; Topical Press Agency/Getty Images Meghan Markle también usó en el funeral unos aretes de perla y diamantes que le regaló la reina Isabel II como un tributo a ella el día que la familia le dio un último adiós. Queen Mother Credit: Topical Press Agency/Getty Images Camilla, la esposa del rey Carlos III y nueva reina consorte, también lució en el funeral de la reina Isabel II un broche de gran importancia para la familia, que había pertenecido a la reina Victoria.

