¿Qué pasará con la ropa y las joyas de la reina Isabel II? La monarca tenía una extensa colección personal de joyas que incluía 46 collares y 98 broches. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la última semana, la muerte de la reina Isabel II ha mantenido al mundo en vilo y muy pendiente de cada detalle de lo que han sido los honores póstumos que se le han ido rindiendo a la monarca. De acuerdo al protocolo, el féretro hizo una procesión en Escocia, lugar dónde murió su majestad y hoy miércoles 14 de septiembre hizo la procesión desde el palacio de Buckingham hasta el Westminster Hall en dónde estará expuesto por los próximos cinco días para que así la gente pueda ir a darle el último adiós. A raíz de la muerte de la monarca son muchas las preguntas que se hace la gente. ¿Regresarán Harry y Meghan a Londres ahora que Charles es el nuevo rey? ¿Se reconciliaron los hijos de la princesa Diana? Algo que también muchos se preguntan es qué pasará con el guardarropa y las joyas de la monarca, quien tenía un estilo muy particular y amaba los colores fuertes. También tenía una extensa colección de sombreros y carteras, casi todas iguales. Según Brian Hoey, autor del libro Not in front of the Corgis, la monarca solía regalarle su ropa a las personas encargadas de vestirla con la condición de que no dijeran su proveniencia. Así es que es posible que parte de su guardarropa lo haya regalado antes de su muerte. También es muy posible que algunos de sus trajes más icónicos los hereden su hija y algunas de sus nietas. Aunque no dudamos que algunas de sus piezas también sean resguardadas para luego exponerlas en algún museo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a sus joyas, muchas de ellas pertenecen a la monarquía británica y han ido pasando de generación en generación. Ahora, estos costosos objetos pasan a ser de Charles III. Pero en el caso de Isabel II, su colección iba más allá. La monarca tenía aproximadamente 300 piezas personales, entre las que había 98 broches, 46 collares, 37 brazaletes, 34 aretes, 15 anillos, 14 relojes y 5 pendientes. Queen Elizabeth II On Their Coronation Day Credit: The Print Collector/Getty Images Queen Elizabeth II Credit: POOL - Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Queen Elizabeth II - Williamson Pink Diamond Credit: Anwar Hussein/WireImage Reina isabel II Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images) Hasta ahora no se sabe qué pasará con esa increíble colección de joyas, pero lo que sí sabemos es que Kate ya tiene algunas de esas piezas que la reina le prestó o regaló cuando estaba viva y seguramente ya se quedarán con ella, sobre todo, tomando en cuenta que en un futuro será la reina de Inglaterra.

