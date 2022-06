¿Cómo mantiene su look la reina Isabel II? Aquí algunos de sus productos favoritos de belleza Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Queen Elizabeth, Reina Isabel II, maquillaje Credit: David Levenson/Getty Images A sus 96 años, la monarca del Reino Unido nunca falla en lucir elegante y sofisticada. Puedes lograr una rutina de belleza clásica como la suya con estos productos y ¡muchos son económicos! Empezar galería Manicura icónica Productos de belleza de la reina isabel Credit: Cortesía En 1989, la peluquera de la reina le escribió una carta a la marca de esmaltes Essie pidiéndoles el tono "Ballet Slippers" y desde ese entonces, es el único esmalte que lleva su majestad. Nail Polish en Ballet Slippers, de Essie. $8.99. target.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Labial elegante Productos de belleza de la reina isabel Credit: Cortesía Para la coronación de Isabel II, Clarins le creó un labial a juego con su capa roja. Hoy en día, la reina sigue optando por los labiales de la marca, especialmente los tonos rosas. Joli Rouge en Raspberry, de Clarins. $32. Clarinsusa.com 2 de 7 Ver Todo Polvo esencial Productos de belleza de la reina isabel Credit: Cortesía ¿Sabías que la reina casi siempre se hace su propio maquillaje? Ella es amante de productos clásicos y fáciles de usar como este polvo mate que deja su piel lista para las cámaras. Ever Matte Shine Control Mineral Powder Compact, de Clarins. $30.60. macys.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Piel radiante Productos de belleza de la reina isabel Credit: Cortesía Otra de las marcas favoritas de la reina es Elizabeth Arden, especialmente este hidratante que protege su piel del clima lluvioso y frio de Inglaterra. Eight Hour® Cream Skin Protectant, de Elizabeth Arden. $25. Elizabetharden.com 4 de 7 Ver Todo Aroma divino Productos de belleza de la reina isabel Credit: Cortesía La marca perfumera Floris tiene un contrato exclusivo con el palacio Buckingham y aunque no sabemos exactamente cuál de sus fragancias usa ahora, sabemos que usó White Rose para su boda. White Rose eau de toilette, de Floris. $135. Florislondon.com 5 de 7 Ver Todo Cabello perfecto Productos de belleza de la reina isabel Credit: Cortesía Para mantener su melena icónica, la reina usa los cepillos de Kent, el fabricante de cepillos más antiguo del mundo. Boar Bristle Hair Brush, de Kent. $88. Amazon.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jabón histórico Productos de belleza de la reina isabel Credit: Cortesía Esta marca cuenta entre las favoritas de la monarquía desde el siglo 18 y no puede faltar en los baños de los palacios de la reina. English Lavender Bath Bar (Pack of 8), de Yardley London. $16.99. amazon.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

