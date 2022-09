La poderosa razón por la que la reina Isabel II siempre usaba colores vibrantes y nunca dejaba a un lado su bolso su majestad tenía todo perfectamente calculado y sus actos fúnebres no serán la excepción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo está conmocionado con la muerte de la querida reina Isabel II, la monarca más longeva y con el reinado más largo en la historia de Inglaterra. Al momento de su muerte, la reina tenía 96 años y un legado difícil de igualar. En los próximos días estaremos viendo los distintos homenajes póstumos que le harán a la reina y también cómo la familia se reúne para darle su último adiós. Mientras eso pasa, queremos recordar a su majestad de la manera que a ella le hubiera gustado, con su mejor cara y sus mejores atuendos. Desde muy joven, la reina Isabel II se destacó por siempre lucir impecable en todas sus apariciones públicas y hasta cuando vacacionaba en su palacio en Escocia, lugar dónde pasó sus últimos días. Seguramente habrás notado que su majestad siempre usaba colores fuertes y llamativos como el azul turquesa, el fucsia o el amarillo durante los eventos o encuentros con los ingleses y eso no era pura coincidencia. Resulta que la verdadera razón detrás de estos looks es una muy especial. La reina quería que todos la pudieran ver a distancia aún cuando hubiera un mar de gente. Por la misma razón también le gustaba llevar sombreros, un accesorio que sin lugar a dudas la hacía sobresalir. También se ha comentado que el uso de esos colores también servía para que su seguridad pudiera mantenerla a la vista en todo momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra cosa curiosa que siempre llamaba la atención, es que su majestad nunca dejaba su bolso a un lado. En ninguna ocasión soltaba la cartera que llevaba y eso también tiene una poderosa razón. Y es que resulta que la reina usaba su bolso para enviarle señales muy precisas a su equipo. Según han explicado varios expertos en asuntos de la realeza, estas señales la ayudaban a salir de una conversación incómoda. Reina Isabel Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Reina Isabel Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Reina ISabel Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Reina Isabel Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Reina Isabel Credit: Pool/Max Mumby/Getty Images Si se cambiaba su bolso al lado derecho -siempre lo usaba en el izquierdo- mientras estaba hablando con alguien, eso significaba que quería terminar la conversación, si lo ponía en el suelo significaba que quería ser salvada de alguna situación incómoda y si lo ponía encima de la mesa durante una cena, es que quería que ese evento se terminara en los próximos cinco minutos. Sin duda, será difícil olvidar a su majestad. ¡Descanse en paz!

