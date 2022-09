Reina de estilo: un homenaje de moda a Isabel II en los momentos más importantes de su vida Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Reina Isabel II Credit: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images El ocho de septiembre marca el fallecimiento de la monarca más longeva del Reino Unido, pero su legado seguirá por siempre vivo a través de su estilo icónico. Empezar galería Su boda real Reina Isabel II Credit: Hulton Archive/Getty Images La princesa Isabel y el duque de Edimburgo se casaron en 1947. La futura reina lució un vestido diseñado por Norman Hartnell inspirado en las pinturas divinas de Botticelli. Sobre sus rizos, lució la Tiara Fringe de la Reina María. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Coronación divina Reina Isabel II Credit: Getty Images La reina Isabel ascendió oficialmente al trono en 1953 con un vestido dorado adornado con los emblemas de todas las naciones representadas bajo su Commonwealth. 2 de 9 Ver Todo Su primer discurso Reina Isabel II Credit: Keystone/Getty Images En 1957, rompió la barrera de la televisión con su primer discurso de navidad en vivo, ataviada con un elegante diseño en brocado fiel a todas las tendencias de la década. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Conociendo a los Kennedy Reina Isabel II Credit: Photoquest/Getty Images La Reina le dio la bienvenida al presidente John F. Kennedy y a su esposa Jacqueline Kennedy en 1961 en el Palacio de Buckingham con un maravilloso vestido de gala en tul con una amplia falda. 4 de 9 Ver Todo El futuro Rey Reina Isabel II Credit: Hulton Archive/Getty Images A finales de la década de los sesenta, lució un tocado inesperado para coronar a su hijo oficialmente como príncipe de Gales. Hoy asume el título de rey Carlos III. 5 de 9 Ver Todo Boda de ensueño Reina Isabel II Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images Para asistir a la primera boda de su hijo mayor en 1981 con Lady Di, la reina eligió un vestido azul celeste con un sombrero a juego y guantes clásicos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Celebrando a sus nietos Reina Isabel II Credit: Pawel Libera/LightRocket via Getty Images En el 2011, asistió a la boda de su nieto el príncipe William y Kate Middleton vistiendo uno de sus icónicos atuendos en tonos pastel. 7 de 9 Ver Todo Siguen las bodas Reina Isabel II Credit: Andrew Milligan - WPA/Getty Images Junto a su esposo el príncipe Felipe, llegó a la boda de Harry y Meghan en mayo del 2018 luciendo un abrigo verde y sombrero a juego sobre un vestido estampado. 8 de 9 Ver Todo Jubileo de platino Reina Isabel II Credit: Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Y así la vimos en su último jubileo en junio del 2022, vistiendo unos de sus tradicionales sastres en color lila con sombrero a juego. Que descanse en paz esta bella reina que supo imprimir un legado de color y estilo personal a una monarquía tradicionalmente más rígida y sombría. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

