¡La reina Isabel II se convierte en Barbie! Tienes que ver este homenaje inesperado Para celebrar sus 96 años, Mattel recrea a la soberana como muñeca Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de 70 años como reina de Inglaterra, ¡veremos a Isabel II como una Barbie! En un homenaje a su cumpleaños, Mattel, la casa juguetera detrás de las famosas muñecas, creará una versión de la monarca luciendo uno de sus atuendos más icónicos. Nombrada la Queen Elizabeth II Barbie, lleva un traje elegante de encaje blanco adornado con una banda azul real con órdenes inspiradas en las que luce la reina en ocasiones especiales, entre ellas la orden de la Jarretera, la condecoración más alta del Reino Unido. Barbie Reina Isabel Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Y por supuesto, no pudo faltar su melena clásica, embellecida con una diadema inspirada en la que heredó de su abuela y lució el día de su boda. La muñeca forma parte de Barbie's Tribute Series, una colección inspirada en las mujeres poderosas de la historia que sirven de inspiración para la próxima generación de chicas. Si quieres tu propia Reina Barbie, ya está disponible en Amazon, Walmart, Target y el sitio web de Mattel por $75. Barbie Reina Isabel Credit: Backgrid UK/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de este homenaje, veremos muchas celebraciones de la reina en los próximos días, incluyendo un conciertos y desfiles en Inglaterra. ¡Feliz cumpleaños, Isabel!

