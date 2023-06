La reina Camilla parece burlarse de Meghan Markle al vestir Dior después de que la firma niegue trato con duquesa Días después de que la firma de lujo Dior confirmara que no hay ningún acuerdo en marcha con Meghan Markle, la reina Camilla lució un conjunto a medida de la maison en las carreras de Ascot. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas se desató el rumor de que Meghan Markle y la firma Dior estaban ultimando un contrato que reportaría numerosos beneficios a la duquesa de Sussex. Se sabe que Markle espera asegurarse alguna fuente de ingresos a través de una firma de lujo, después de haber roto su acuerdo de $20 millones con Spotify tras cancelarse su podcast después de solo una temporada. Según varias fuentes, la duquesa tenía sus ojos puestos en Cartier, aunque los lazos entre la firma de joyas y la casa real británica podrían dificultar estos acuerdos. Después, una socialité de Beverly Hills compartió con el diario Daily Mail el supuesto trato con Dior. Si echamos la vista atrás, hemos visto a la esposa del príncipe Harry vestir la firma francesa en numerosa ocasiones, como un evento militar en 2018, su gira oficial por Marruecos en 2019, el bautizo de su hijo Archie o la celebración del Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Incluso se dice que el día de su boda lució maquillaje de la maison, aunque esto no se ha hecho público. Reina Camilla cachetada sin mano a Meghan Markle Meghan Markle en Marruecos en 2019, vestida de Dior. | Credit: Pool/Samir Hussein/WireImage Estos contratos con marcas de lujo reportan a las celebridades grandes cheques. Según Variety, Johnny Depp cobró más de $20 millones en su último trato con Dior, mientras que Jennifer Lawrence extendió su contrato con la firma en 2014 por una cifra situada entre los 15 y los 20 millones de dólares. Reina Camilla cachetada sin mano a Meghan Markle Meghan Markle durante el Jubileo de la Reina Isabel II en 2022, vestida de Dior. | Credit: Samir Hussein/WireImage Y solo días después de que tanto portavoces de la duquesa como de Dior hayan desmentido la información, asegurando que no hay ningún contrato de colaboración en marcha, la reina Camilla se presentó el pasado martes en las míticas carreras de Ascot con un atuendo blanco firmado por, precisamente la prestigiosa casa francesa. Reina Camilla cachetada sin mano a Meghan Markle Credit: Chris Jackson/Getty Images La esposa del rey Carlos, de 75 años, lució un conjunto a la medida, de vestido con cuello y puños bordados y abrigo de color blanco, que bien podría haber elegido la propia Markle. Completó su look con una pamela muy elegante, guantes cortos, cartera de mano y un broche en forma de ostra decorado con perlas y diamantes. Reina Camilla cachetada sin mano a Meghan Markle Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images No son ellas los únicos miembros de la monarquía inglesa que han profesado su amor por la marca francesa. El propio Harry lució un traje de tres piezas de Dior el día de la coronación de su padre. Su fallecida madre, la princesa Diana tuvo una relación muy estrecha con la firma, que incluso rebautizó uno de sus bolsos más icónicos como Lady Dior en su honor. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Camilla fue el centro de todas las conversaciones en el círculo cercano a la familia real por su elección de estilo al decantarse por Dior en este preciso momento, después de que Markle estuviera en boca de todos por su posible acuerdo. Y porque las carreras de Ascot son siempre una fecha señalada para los miembros de la realeza británica, en la que se ha evidenciado la ausencia de la mediática pareja. Precisamente Kate Middleton causó sensación el pasado lunes al aparecer en Ascot con un look que parecía sacado del clóset de su suegra, pues se veía igual que uno de los icónicos atuendos de la princesa Diana. La publicación Page Six ha apuntado que una persona cercana a la reina afirma que esta "continúa furiosa" con la pareja después de que Harry le llamase "madrastra malvada" en sus memorias y que la familia "culpa a Meghan de todo el desastre".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La reina Camilla parece burlarse de Meghan Markle al vestir Dior después de que la firma niegue trato con duquesa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.