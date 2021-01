¡Confirmado! Sex and the city regresará a la pequeña pantalla con una miniserie de 10 capítulos que se emitirán en HBO Max bajo el título And just like that... Pero aunque los fanáticos de esta divertida serie que narra las vidas de cuatro mujeres en Nueva York estén deseosos de ver qué les deparará el destino a Carrie, Miranda y Charlotte, van a echar de menos a una de sus protagonistas. Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha Jones no estará en el proyecto.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis se volverán a meter en la piel, y los zapatos, de estas fabulosas féminas que conquistan cada día la Gran Manzana, pero no Cattrall. Y aunque HBO no ha emitido ninguna información al respecto, parece que se debe al enfrentamiento público de ésta con Parker.

"Nosotras nunca hemos sido amigas", dijo Cattrall en una entrevista televisiva en 2017, tras hacerse pública la cancelación de una tercera película sobre la serie. "Nosotras hemos sido colegas y de cierta manera, es un lugar muy saludable para estar", agregó.

Las razones para este enfrentamiento podrían residir en extravagantes peticiones por parte de Kim Cattrall, la falta de un guión sólido para su personaje o la diferencia salarial con Sarah Jessica Parker, quien también fungía como productora ejecutiva de la serie. Pero ella siempre ha defendido que, con diez años más que sus compañeras, para ella era hora de cerrar ese capítulo.

Image zoom Credit: Dave Allocca/DMI/The LIFE Picture Collection/Getty Images

En 2018, cuando se conoció la noticia de la muerte del hermano de Cattrall, tuvieron otro encontronazo después que Sarah Jessica Parker utilizara Instagram para darle el pésame y Cattrall le contestara usando esa misma red social llamándola "hipócrita" y diciendo "No eres mi familia. No eres mi amiga". Aunque el coronavirus les hizo reunirse por una buena causa, no parece que haya reconciliación posible.

Por su parte, las tres actrices protagonistas han compartido en sus redes sociales la noticia del regreso al más puro estilo Sex and the city con Sarah Jessica Parker interpretando a la periodista Carrie Bradshow.

Lo que sabemos de momento...

La miniserie contará con 10 capítulos de media hora de duración y comenzará a rodarse la próxima primavera. En And just like that... podremos ver qué ha sido de las vidas, amistades y romances de Carrie Bradshow, Miranda Hobbes, y Charlotte York, quienes tienen más de 50 años.

La serie original Sex and the city tuvo seis temporadas que se emitieron entre 1998 y 2004. Continuó su vida en la gran pantalla con dos películas en las que aparecieron las cuatro protagonistas originales: Sex and the city (2008) y Sex and the city 2 (2010).

¿Qué esperamos?

Aunque nunca nos hemos explicado cómo con su sueldo de columnista en Nueva York, Carrie podía tener un clóset tan extenso y apenas repetir modelito en cada temporada, el vestuario de la serie a cargo de Patricia Field, era un personaje más de la serie.

"Ahora, visto con perspectiva, creo que funcionó porque trataba de mujeres que estaban aprendiendo a divertirse consigo mismas. Tanto con sus decisiones como con la ropa que llevaban", comentó Field en una entrevista con la academia de la televisión estadounidense en 2011.