Regresa de manera presencial la Semana de la alta costura de París con solo ocho diseñadores Chanel será una de las ocho casas de moda que tendrán el privilegio de presentar un desfile con público este próximo mes de julio Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ahora que poco a poco las cosas están mejorando y varios países ya están abriendo sus fronteras para recibir a los turistas de alrededor del mundo, muchos están planeado sus primeras vacaciones desde que empezó la pandemia y la mayoría de las empresas ya están volviendo a la normalidad. Al parecer y para nuestra suerte, los desfiles de moda también van a hacer su regreso triunfal este verano y lo harán en Francia. ¡Qué éxito! Resulta que este próximo mes de julio se llevará a cabo la Semana de la moda de la alta costura de París, después de que, en las dos últimas ediciones, por culpa de la pandemia, solo se había podido llevar a cabo de manera virtual. Eso sí, la única diferencia es que esta vez solo ocho diseñadores tendrán la oportunidad de presentar sus nuevas colecciones en vivo. Los diseñadores que estarán presentando sus colecciones con público son Dior, Azzaro Couture, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Zuhair Murad y Vaishali S. Además de tener un desfile de forma presencial, estas casas de moda también harán una transmisión en vivo en su plataformas digitales. Marcas como Fendi, Giambattista Valli, Elie Saab y Viktor & Rolf, llevarán a cabo sus desfiles a puerta cerrada y lo transmitirán lo transmitirán de forma virtual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los desfiles más esperados es el de Balenciaga. Y es que la casa de moda regresa a las pasarelas de la alta costura después de 53 años de no ser partícipe de este evento. Otro desfile que es siempre uno de los más esperados, es el de Chanel, el que esta vez será llevado a cabo en el Palais Galliera, el museo de moda que en este momento está llevando a cabo una exhibición de Gabrielle "Coco" Chanel. La Semana de la moda de la alta costura de París se estará llevando a cabo entre julio 5 y julio 8.

