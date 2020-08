Las reglas de oro para conseguir el cat eye perfecto Haz que tus ojos parezcan más grandes y rasgados con estos tips de maquilladora profesional Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sentirte más segura de ti misma, corregir imperfecciones, verte más despierta en una videollamada o simplemente divertirte con el maquillaje y dominar el arte del delineador. Sea cual sea tu objetivo, la maquilladora Mariela Bagnato(@marielabagnato), que ha trabajado con celebridades como ¿Cuál es tu consejo estrella para conseguir el cat eye perfecto? Hay varios factores que te llevarán al éxito en un cat eye! Primero será el ángulo en que te estes maquillando, debes estar en una posición cómoda y con el espejo en un ángulo inferior así tu ojo queda casi cerrado y te ayudará a que se deslice mejor la línea. Comienza por el final, realiza las colitas del cat eye primero así puedes medir que ambos ojos te quedarán con la misma terminación. Sujeta levemente tu párpado el los laterales para mayor control y traza la línea desde las colitas del final hasta el centro. ¿Qué tipo de línea favorece a cada tipo de ojo? Si tu ojo está muy separado la line completa del cat eye te ayuda a enmarcarlos y juntarlos. También puedes enfatizar un poquito hasta el lagrimal y hará un efecto muy favorecedor. Si tus ojos están muy juntos realiza la línea de la mitad del ojo hacia afuera. Eso creará más espacio entre tus ojos. Para ojos caídos debes hacer que la camita del delicado quede más elevada en el final para hacer el efecto de elevación, no debes seguir la firma de tu ojo sino acentuar más la caída natural. ¿El delineador negro es para todas o recomiendas más otros colores? Para delineado líquido definido al estilo cat eye recomiendo el negro ya que si efecto es bellísimo y acentuado. Si buscas enmarcar tus ojos de manera más natural siempre prefiero usar lápiz de ojos en un tono café oscuro. Acentúa la mirada pero sin ser tan dramática. Image zoom Cortesía de la marca 24/7 Glide-On Eye Pencil, en Smog, de Urban Decay. $22. En Sephora ¿Cómo evitar que se emborrone el eyeliner? Para sellar el delineado y que no se corra busca productos más resistentes como delineadores en gel o a prueba de agua. Si solo tienen en lápiz te recomiendo aplicar sombra de un color parecido por encima de el para sellar el producto en crema con polvo. Eso hará que no se te esparza. ¿Qué recomiendas para evitar que se te marquen más las ojeras? La misma técnica de la sombra funciona para la línea inferior. También hay que tener en cuenta la máscara de pestañas para que no sea eso lo que quizás te esté produciendo La Mancha debajo de los ojos. Siempre te ayudará sellar los productos cremosos con crema! Para ello colocar polvo traslúcido después de tu base o corrector hará que si el delineado o la máscara de pestaña entra en contacto con tu ojera no se riegue y manche esa zona.

Las reglas de oro para conseguir el cat eye perfecto

