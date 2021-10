Regina Blandón promueve el amor propio con una foto sin filtros La actriz compartió un mensaje positivo con sus fans, mostrando su cuerpo sin complejos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aparte de su trabajo en la televisión y en el escenario, Regina Blandón siempre es muy vocal en sus redes apoyando a las causas que más la motivan. Aunque a veces se trata de temas más controversiales como el aborto, ahora la actriz de 31 años se unió al movimiento del body positivity, entusiasmando sus fans a amar sus cuerpos y aceptar sus imperfecciones. En su último mensaje de amor propio, subió una imagen a sus historias posando frente al espejo luciendo un body negro que mostraba sus piernas y glúteos. Sin filtros y, al parecer, sin mucho maquillaje, la protagonista de La Familia P.Luche mostró su belleza natural con un simple mensaje: "abraza tus curvas". Blandón ha hecho declaraciones parecidas en otros instantes, como en abril de este año cuando compartió sus propias preocupaciones con su cuerpo para asegurar a sus seguidores que no están solos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me estoy haciendo la víctima, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda", compartió junto a una imagen en donde mostró su cuerpo tal y como es.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Regina Blandón promueve el amor propio con una foto sin filtros

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.