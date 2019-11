Tenemos los regalos perfectos para los Géminis de la familia By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía Atractivos, profundos y muy curiosos, los nacidos bajo el signo de Géminis tienen buen gusto y mil y un intereses y pasiones. Encuentra aquí el obsequio perfecto para ellos y ellas. Empezar galería Dulces sueños Image zoom Cortesía de la marca Además del detalle de la constelación de su signo, este antifaz en 100 por ciento es super agradable al tacto y dicen que este material ayuda a prevenir arrugitas mejor que los de algodón y otros materiales.Zodiac Embroidered Silk Eye Mask, de Slip. $50. Bollimgdales.com 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Ying Yang Image zoom Por un lado un perfume de lo más original y diferente, por otro un clásico con millones de fans. ¡Perfecto para géminis! Flowerbomb Eau de parfum, de Viktor & Rolf. $85 1 Oz. macys.com 2 de 11 Applications Ver Todo Dos en uno Image zoom Cortesía El detalle perfecto para decorar su habituación con un toque zodiacal mítico y muy femenino. Zodiac Throw Pillow, de Urban Outfitters. $49. urbanoutfitters.com 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Un toque de color Image zoom Cortesía "Géminis es un signo de mujeres bellas", decía Mercado. Regálale a la belleza de la casa un blush de lujo como este para realzar su belleza con el packaging más bonito del mundo. Highlighter Blush - L'Orchidée Corail No.3, de Sisley- $110. netaporter.com 4 de 11 Applications Ver Todo Collar Image zoom Cortesía de la marca Collar con detalle inspirado en el signo de Géminis. Ascending Zodiac Medallion Necklace CAM. $55. nordstrom.com 5 de 11 Applications Ver Todo Un libro original e inolvidable Image zoom Como decía nuestro experto en zodiaco Walter Mercado: "Si deseas conquistar a un Geminiano(a) recuerda siempre que debes de conversar sobre temas profundos, curiosos o fuera de lo común que le pueda interesar". Con este libro acertarás seguro. Manual para mujeres de la limpieza. Disponible en español y en ingles en Barnes & Noble. $11,95. barnesandnoble.com 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Irrepetible Image zoom Cortesía de la marca Intelectual, profunda y curiosa, una géminis va a apreciar un accesorio único, sostenible y con historia. Bolso de piel con detalle de cerámica hecho a mano por artesanos en Kenia, de Nomadic Friends. $58. nomadicfriends.com 7 de 11 Applications Ver Todo Un campo de rosas Image zoom Cortesía de la marca Crea ambiente romántico y sofisticado tal y como a los géminis les gusta. Sacred Roses Candle, de La Montaña. $38. netaporter.com 8 de 11 Applications Ver Todo Accesorízate Image zoom Cortesía Anillo con detalle del signo en el frente. Zodiac ring Stacking, de Juvelart. $23,92. etsy.com 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Hippie zen Image zoom Pulserita de hilo y cuentas. Gemini Bracelet, de Venessa Arizaga. $55. nordstrom.com Embrace your favorite star sign wearing this giftable friendship bracelet strung with ceramic letter beads, handmade in Venessa Arizaga's Brooklyn studio. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

