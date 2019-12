Encuentra aquí el regalo perfecto para los nacidos bajo el signo de Cáncer By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía Sensuales, emotivos y muy sensibles, los nacidos bajo el signo de Cáncer sabrán apreciar esta galería de regalos en la que seguro encuentras el perfecto para ese o esa Cáncer tan especial. ¡No te la pierdas! Empezar galería Todo sobre Cáncer Image zoom En esta guía, la autora desvela todas las claves para entender a un cáncer, sus mejores cualidades y los rasgos con los que tienes que tener más cuidado. Cancer - (Seeing Stars) by Stella Andromeda. $11,99. target.com 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Entre las sábanas Image zoom Cortesía de la marca "Junto a los signos de Tauro, Escorpio y Piscis, son las [mujeres] más sensuales del zodíaco", explicaba Walter Mercado, célebre astrólogo de cabecera de People en Español. ¿Qué hay más sexy que perfumar tus sábanas con olor a rosas? Rose Vanilla Pillow Mist, de Bath and Body Works. $13,50. bathandbodyworks.com 2 de 11 Applications Ver Todo Una noche especial Image zoom Cortesía de la marca Bodysuit semitransparente con encaje y estampado de leopardo. Doris lace-trimmed leopard-print stretch-jersey bodysuit, de Love Stories. Ahora rebahado a $50. netaporter.com 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Image zoom Collar de colores con el símbolo de Cáncer. Rainbow Cubic Zirconia Zodiac Pendant Necklace in Gold-Tone Fine Silver Plating, 16" + 2" extender, de Unwritten. 4 de 11 Applications Ver Todo Image zoom Perfecto para dejar las joyitas y bisutería al llegar al dormitorio. Zodiac Catch-All Dish, de Urban Outfitters. $8. urbanoutfitters.com 5 de 11 Applications Ver Todo Ladylike Image zoom Regálale un vestido super femenino, sexy y práctico como este de Reformation que favorece a todo tipo de silueta. Kaila Dress en Cherry, de Reformation. $98. thereformation.com 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Chicas malas Image zoom Cortesía de la marca Un perfume seductor que combina notas de canela, pachuli y madera. ¡Ideal para la noche! Sinner Eau de Parfum, de Kat Von D. $44. sephora.com 7 de 11 Applications Ver Todo Recuerdos Image zoom Cortesía de la marca Según explicaba Walter Mercado, los nacidos bajo este signo son muy familiares y cuando encuentran a su alma gemela son fieles toda la vida. Regálale un álbum como este para recordar sus mejores momentos. You and Me Polka Dot Photo Album, de Target. $14,99. target.com 8 de 11 Applications Ver Todo Un buen par Image zoom Trío de pendientes inspirados en Cáncer para mezclar y combinar. Zodiac Charm Hoop Earring Set, de Urban Outfitters. $24. urbanoutfitters.com 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Detalle sofisticado Image zoom Cortesía Hecha a mano en Brooklyn, esta vela tiene un aroma sensual y delicioso pero sutil. Joya + Calico Outrenoir scented candle. $45,5. netaporter.com 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

