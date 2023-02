¿No tuviste regalo de San Valentín? Demuéstrate tu amor con estos caprichos de belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería auto regalo San Valentín Credit: CoffeeAndMilk/ Getty Images Muchas personas no celebran el día de los enamorads aunque tengan pareja y en ocasiones, ésta no acierta con nuestros deseos. Así que como es muy importante quererse a uno mismo, te proponemos estas opciones como una oportunidad para consentirte. Empezar galería Brillo sin par auto regalo San Valentín Credit: Cortesía Esta polvera contiene un iluminador y en la tapa puedes encajar el labial rojo. Además cuenta con una cadenita para llevarlo colgado y ser la más fabulosa. Si no te llega para una cartera Valentino, ¡es un buen sustituto! Go-Clutch Highlighter and Mini Lipstick, edición limitada, de Valentino Beauty. $235. sephora.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Melena sana auto regalo San Valentín Credit: Cortesía ¡Qué rico cuando tienes tiempo para arreglarte y ponerte tu mascarilla de cabello y todo! En esta práctica bolsa encontrarás además de la mascarilla reparadora, un cepillo para desenredar y una toalla de microfibra con un bonito estampado. Hair Heroes Gift Set, de Coco and Eve. $45.90. cocoandeve.com 2 de 8 Ver Todo Ritual japonés auto regalo San Valentín Credit: Cortesía En los rituales de baño japoneses, no solo se pretende limpiar las impurezas físicas, también relajar la mente, revitalizar el cuerpo y buscar el equilibrio del alma través de diferentes elementos como las sales de baño. Este set contiene lo necesario para sumergirte en la experiencia completa: tabletas para la bañera, crema de masaje para manos y pies y una herramienta de masaje. Bath Ritual, de Shikohin. $86. shikohin.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Esencia energizante auto regalo San Valentín Credit: Cortesía Poder encender una vela aromatizada y que su esencia nos acompañe en nuestros quehaceres es una manera de elevar nuestro estado de ánimo. Esta vela francesa tiene un olor fresco y dulce con notas de té verde, bergamota y limón, perfecta para darte un empujón de energía. Vela VIII Thea Citrus, de Amanda de Montal. $70. amandademontal.com 4 de 8 Ver Todo Fiesta cítrica auto regalo San Valentín Credit: Cortesía Gracias a sus ingredientes como ácido hialurónico, cafeína o niacinamida, esta mantequilla dejará tu piel profundamente hidratada y mejora la apariencia de pequeñas arrugas. ¿Lo mejor? Su aroma a granada, naranja, arándanos y jazmín, con notas de piña, grosella y vainilla. Body Butter with Niacinamide, en Jingle Party, de Nakery Beauty. $16. hsn.com 5 de 8 Ver Todo Manicura retro auto regalo San Valentín Credit: Cortesía No hay mejor cita que quedar con una amiga para hacerse las uñas, sobre todo si es con los alegres tonos de la colección de primavera de esta marca, que se inspira en los restaurantes de los años 50 (diners). El maletín de coleccionista incluye seis colores pastel, pegatinas para las uñas y una taza. Kat's diner collector's edition, de Lights Lacquer. $73. lightslacquer.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Poderoso aliado auto regalo San Valentín Credit: Cortesía Consiente tu rostro con este fabuloso suero de niacinamida, un superingrediente que logra una piel más luminosa, homogénea, más suave, y revitalizada. El resto de su fórmula incluye antioxidantes y péptidos que ayudan a prevenir los brotes. ¡Lo tiene todo! Superdrops Brightening Niacinamide, de Beauty Pie. $60. beautypie.com 7 de 8 Ver Todo Skincare divertido auto regalo San Valentín Credit: Cortesía ¿Con quién compartirías este súper set de 12 mascarillas? De arcilla, gel, lodo... y con distintos ingredientes que harán brillar tu piel según tus necesidades. Love To Mask Kit, de Freeman. $12.99. target.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿No tuviste regalo de San Valentín? Demuéstrate tu amor con estos caprichos de belleza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.