Regalos para papá por menos de $100

Día del padre, papá, familia Credit: Getty Images ¿Todavía buscas un regalo para el día del padre? Consiente a papá con estas opciones para el cuidado personal, viajes y más. ¡Todo está a buen precio!

Los esenciales

Regalos, día del padre, para papá Credit: Cortesía Introduce a papá al mundo del skincare con este set que trae todos los básicos que le harán falta. Fresh Start Kit, de Stryke Club. $64.99. strykeclub.com

Rostro suave

Regalos, día del padre, para papá Credit: Cortesía Para los hombres, cuidarse la barba debe ser una parte esencial del skincare. Father's Day Gift Set, de Dollar Shave Club. $35. Dollarshaveclub.com

Mirada clásica

Regalos, día del padre, para papá Credit: Cortesía Ayúdalo sentirse más cool con estas gafas de sol que siempre marcarán tendencia. Gafas Barkley, de Warby Parker. $95. Warbyparker.com

Piel radiante

Regalos, día del padre, para papá Credit: Cortesía Dile adiós a la piel opaca con este set de productos del cuidado personal inspirados en los años veinte con aroma masculino. Book of Good Grooming, de 18.21 Man Made, $43. 1821manmade.com

El aventurero

Regalos, día del padre, para papá Credit: Cortesía Este kit de supervivencia tiene todo lo que necesita para un viaje de camping o una excursión por el bosque. Great Outdoors Kit, de Gentlemen's Hardware. $35. Gentlemenshardware.com

Toque picante

Regalos, día del padre, para papá Credit: Cortesía Si es amante de la salsa picante, le encantará probar estas opciones para probar con comidas o bebidas. Father's Day Hot Sauce Gift Set, de Uncommon Goods. $75. Uncommongoods.com

De viaje

Regalos, día del padre, para papá Credit: Cortesía Si le encanta ir de vacación o viaja por el trabajo, necesita este kit para llevar todos sus electrónicos a la mano. Travel Media Pouch, de Great Useful Stuff. $40. Greatusefulstuff.com

Pieza fashion

Regalos, día del padre, para papá Credit: Cortesía Regálale una chaqueta clásica que podrá tener en su ropero por años. Men's Chore Coat In Marvin, de Lee. $59.25. lee.com

