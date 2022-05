Regalos fabulosos por menos de $50 para sorprender a mamá Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Regalos economicos, belleza, día de la madre Credit: Cortesía ¡Todavía estás a tiempo para el Día de la Madre! Aquí conseguirás el regalo ideal para ella y todos a buen precio. Empezar galería Bella durmiente Regalos economicos, belleza, día de la madre Credit: Cortesía Ayúdala a dormir como si estuviera en un hotel de lujo con este set de pijamas divino. Satin Long Sleeve Notch Collar Top and Shorts Pajama Set, de Stars Above. $25. Target.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Spa asequible Regalos economicos, belleza, día de la madre Credit: Cortesía Le encantarán estos productos veganos que dejarán su piel más sedosa que nunca. Además, ¡son tan económicos que le podrás comprar varios! Green Clay & Eucalyptus Body Scrub, de Beloved. $12.19. target.com 2 de 9 Ver Todo Para sus joyas Regalos economicos, belleza, día de la madre Credit: Cortesía El accesorio perfecto para las que necesitan organizar sus collares, pulseras y más. Jewelry Stand, de Maya Brenner. $40. Mayabrenner.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Traje primaveral Regalos economicos, belleza, día de la madre Credit: Cortesía Inspirado en el estilo icónico de Marilyn Monroe, este vestido de estampado floreal es perfecto para los días cálidos. Sleeveless Sundress, de JCPenney Marilyn Monroe collection. $43.61. jcpenney.com 4 de 9 Ver Todo Rostro radiante Regalos economicos, belleza, día de la madre Credit: Cortesía Las amantes del skincare quedarán enamoradas con esta herramienta exfoliante de Corea. UFO Mini Smart Mask Treatment Device, de FOREO. $49.50. currentbody.com 5 de 9 Ver Todo Accesorio clásico Regalos economicos, belleza, día de la madre Credit: Cortesía A mamá le van a encantar estos aretes coquetos en forma de corazón perfectos para cualquier atuendo. Gold-Tone Stone Heart Stud Earrings, de Kate Spade. $48. Macys.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Para la playa Regalos economicos, belleza, día de la madre Credit: Cortesía Un accesorio que le permite llevar todo lo necesario y a la misma vez lucir a la moda. Straw Circle Rope Tote Handbag, de Universal Thread. $35. Target.com 7 de 9 Ver Todo Facial en casa Regalos economicos, belleza, día de la madre Credit: Cortesía Con este aparato de vapor facial, estará lista para hacerse cualquier tratamiento casero como si estuviera en un spa de lujo. Spa Facial Steamer, de Plum Beauty. $34.49. target.com 8 de 9 Ver Todo Toque de color Regalos economicos, belleza, día de la madre Credit: Cortesía Podrá lucir este accesorio esencial para todo tipo de ocasión. Lavender Leather Strap Watch, de Anne Klein. $34.13. macys.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

