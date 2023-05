8 ideas de marcas latinas para regalar a mamá ¡y acertar seguro! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Regalos mama marcas latinas Credit: Canva/ Cortesía de las marcas Este domingo se celebra en Estados Unidos el día de las madres. Con esta selección de moda y belleza de marcas impulsadas por latinas, con opciones para todos los gustos ¡seguro que te conviertes en la mejor hija! Empezar galería Mensaje solidario Regalos mama marcas latinas Credit: Cortesía La ganadora del segundo lugar en Miss Universo 2022, Amanda Dudamel ha creado estos coloridos pañuelos que además de bonitos y que puedes lucir de mil maneras, colaboran con su campaña de prevención del abuso infantil. Pañuelo Kids Are Not Toys, de Amanda Dudamel. $25. amandadudamel.store 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Coquetería elegante Regalos mama marcas latinas Credit: Cortesía Estos exquisitos labiales de cuidadas fórmulas miman tus labios y los embellecen. Pero su empaque, que imita la figura de una mujer y está disponible en varios colores y acabados, es una pequeña obra de arte que seguro encanta a tu mamá. Puedes personalizarlo al máximo eligiendo el tono del labial y grabando su nombre. Armor, en Reflective Mind Rose Gold, de Valdé Beauty. $150. valdebeauty.com 2 de 8 Ver Todo Aire juvenil Regalos mama marcas latinas Credit: Cortesía Estas pulseritas hechas a mano con abalorios de cristal y la palabra "mamá" son ideales para recordar a diario el amor de sus hijos y combinan con cualquier look, arreglado o informal. Pulsera Mamá, de Little Words Project. $20. target.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Set de viaje Regalos mama marcas latinas Credit: Cortesía Perfecto para una escapada de verano, este neceser contiene todo lo necesario para cuidar su melena en versión mini. Champú, acondicionador, mascarilla y spray protector, estos productos hidratan, cuidan y previenen el frizz y están formulados para mujeres mayores de 40. Summer Hair SOS, de Better Not Younger. $39. better-notyounger.com 4 de 8 Ver Todo Pisada colorida Regalos mama marcas latinas Credit: Cortesía Dale un toque de alegría al guardarropa de tu madre con estas sandalias planas con grandes lazos con hebilla, confeccionados con una llamativa tela estampada en Colombia. Magda Square Flats, de Laura Cepeda. $120. lcepeda.com 5 de 8 Ver Todo Manicura de verano Regalos mama marcas latinas Credit: Cortesía La colección Bienvenidos te transportará a Miami con sus colores vibrantes de acabado jelly o brillante, y divertidos tatuajes que capturan la esencia de la ciudad con ingeniosos nombres como Tranquila y Tropical o Coralcabana. Bienvenidos Limited Edition Shipper con la colección completa $73, o puedes comprar los esmaltes individuales por $11 cada uno, de Lights Lacquer. lightslacquer.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Accesorio versátil Regalos mama marcas latinas Credit: Cortesía Tejida a mano en Venezuela, esta versátil bolsa de ganchillo con el mensaje "Summer" por un lado y "Calling" por el otro, se convertirá en tu compañera inseparable, sea para ir al mercado, a la playa, o de fiesta. Bolsa Summer Calling, de Soraya Hennessy. $68.60. sorayahennessy.com 7 de 8 Ver Todo Rutina completa Regalos mama marcas latinas Credit: Cortesía Esta marca de belleza limpia creada en torno al amor propio y al empoderamiento de las personas utiliza ingredientes como la cafeína, el ácido hialurónico o la vitamina C para cuidar tu piel. Este set incluye todo lo necesario para tu rutina: limpiador, crema de ojos y humectante para el rostro. Skincare Set, de Beyou. $35.49. target.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

