Celebra el Día de la Tierra y el Día de la Madre con estos regalos fabulosos

¿Buscas un regalo para mamá? Le encantarán estos productos de belleza que son lindos y eficaces sin lastimar al planeta.

Salón en casa

Este set contiene dos tipos de exfoliantes y una loción sedosa– todo lo que necesita para tener la piel más suave que nunca. Smoothing Set, de Soft Services. $102. Softservices.co

Facial diario

¿Conoces el Gua Sha? Enseñale esta técnica china que reduce la inflamación y creerá un momento de paz en su rutina del cuidado de su piel. Over the Moon Duo, de Pink Moon. $80. Pinkmoon.co

Toque de color

Una paleta reciclable llena de colores cremosos multiuso, perfecto para los labios, mejillas o ojos. Multi-Stick Palette, de Ilia. $42. Iliabeauty.com

Rostro radiante

Si combate la resequedad y las manchas, le encantarán estos productos llenos de vitamina C y antioxidantes. The Dreamer Hydrate + Glow 3-Step Skincare Kit, de Youth to the People. $52. Youthtothepeople.com

Melena divina

Formulado con kiwi, avena y más ingredientes naturales, esta barra de champú es la alternativa perfecta a los envases de plástico. Be Wonderful - Starter Kit, de Ethique. $33. Ethique.com

Secreto ancestral

Con azafrán, cúrcuma y cobre, le encantará probar esta técnica de masaje de Ayurveda en casa. I Am Calm Set, de RANAVAT. $195. Ranavat.com

Fragancias veganas

Ayúdala descubrir un nuevo perfume con este set de nueve aromas divinos y veganos. Scent DIARY Fragrance Discovery Set, de Ellis Brooklyn. $32. Sephora.com

Hidratación total

Perfecto para todo tipo de cabello, estos champús asegurarán que el cabello de mamá quede perfecto. Superfoods Nourishing Shampoo + Conditioner Duo for Dry Hair, de Briogeo. $49. Sephora.com

