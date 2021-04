Regálate a mamá: descubre esta ternura de accesorios que le encantarán en su día Conviértete en una joya cercana al corazón de mamá con las piezas de la diseñadora de las estrellas Paola Pacheco Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si buscas un regalo duradero y bonito, la idea de la diseñadora colombiana Paola Pacheco, radicada en Miami te va a conquistar. En este vídeo de los #EspecialesconKika descubrirás esta alternativa de la mano de su creadora quien nos explica cómo crear para mamá un precioso accesorio que no querrá quitarse nunca. Pensando siempre en piezas con significado, que gusten y de paso marquen tendencia, la joyera lanza su nueva colección de cadenas con dijes de figuras de niños en oro y recubiertos de esmalte de colores para el día de la madre. "Pueden crearse según cada mujer incluyendo en la cadena las figuras que representan a sus niños o niñas y pueden intercalarse con letras de sus iniciales, con la palabra mamá cualquier cosa que se desee'", explica Pacheco. El significado de esta joya es muy especial para la made que la recibe y para su hijo hija que la diseña pues es el símbolo de un vínculo eternamente válido". dijes paola Credit: cortesia KikaRocha El diseño de de estas piezas no solo tiene belleza estética sino mucho simbolismo. "Es una oportunidad para fortalecer los vínculos de unión y representarlos con ternura y amor", dice. "Lo puedes regalar a tu mamá y a todas las mujeres de tu vida que son madres: tu mejor amiga, tu abuela, tus tías, tus primas y tu suegra". Estas cadenas por su sencillez son perfectas para usar a diario, tanto para ir al gimnasio como a una gala, y ahora que está tan de moda, puedes llevarlas solas o combinarlas con piezas más grandes. Collares Paola Credit: Cortesía Kika Rocha Hace poco Pacheco había hecho una preciosa colaboración con Jacky Bracamontes inspirada en las niñas y las mujeres, con el símbolo del corazón. "El corazón es un símbolo de amor universal. Queríamos algo que expresara el amor y la conexión que hay entre dos personas sin tener que explicarlo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si te enamoraste de esta idea para regalar puedes visitar la página web de Paola Pacheco Jewelry y en la sección de Build your Design podrás escoger y adaptar tu collar según la persona que lo va a recibir. Paola Pacheco Credit: Cortesia Kika Rocha No olvides que estas piezas por sus características tan especiales solo se hacen bajo demanda y deben fabricarse de acuerdo a tu pedido. ¡Regálate a mamá y permanece siempre cercana a su corazón!

