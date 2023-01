Regalos fabulosos para el Día de los Reyes Magos de último minuto Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería regalos, día de reyes Credit: Getty Images ¿Todavía le buscas el regalo perfecto? Aquí unas opciones divinas a todo precio para inspirarte. Empezar galería Para las jóvenes regalos, celebraciones, reyes magos, dia de reyes, productos, belleza, moda Credit: Cortesía Enséñale desde joven como cuidar su rostro con estos productos del cuidado de la piel diseñados para las adolescentes. Petite N Pretty, Dew Your Best Back-to-School Skincare Set, $15, petitenpretty.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Rostro radiante regalos, celebraciones, reyes magos, dia de reyes, productos, belleza, moda Credit: Cortesía Ayúdala a relajarse con estos parches cara el contorno de ojo que combaten las arrugas y el estrés con aceite de CBD. Patchology, Chill Mode Soothing Eye Gels, $15, neimanmarcus.com 2 de 7 Ver Todo Labios de lujo regalos, celebraciones, reyes magos, dia de reyes, productos, belleza, moda Credit: Cortesía Si es fan de Emily in Paris, le encantará este labial inspirado en los tonos chic que aman las francesas. Les Filles en Rouge, Le Rouge Laura, $33, rouje.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Set de pendientes regalos, celebraciones, reyes magos, dia de reyes, productos, belleza, moda Credit: Cortesía Con un par para cada ocasión, quedará feliz con estos accesorios coquetos. BaubleBar, Emersyn Earrings, Set of 3, $48, neimanmarcus.com 4 de 7 Ver Todo Lo esencial regalos, celebraciones, reyes magos, dia de reyes, productos, belleza, moda Credit: Cortesía Esta línea de belleza clean creada por Scarlett Johanson tiene todo lo que necesita para mimar su tez. The Outset, Daily Essentials Starter Set, $50, theoutset.com 5 de 7 Ver Todo Bella durmiente regalos, celebraciones, reyes magos, dia de reyes, productos, belleza, moda Credit: Cortesía Ayúdala a dormir como si estuviera en un hotel de lujo con este set de aromaterapia. Aromatherapy Associates, Moment of Tranquil Sleep Set, $70, neimanmarcus.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Opción de lujo regalos, celebraciones, reyes magos, dia de reyes, productos, belleza, moda Credit: Cortesía Si ya es amante de los perfumes, regalale uno que probablemente no tenga– un perfume exquisito para el cabello. Balmain, Limited Edition Hair Perfume, $140, balmainhair.us 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

