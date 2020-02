El mejor regalo de San Valentín para tu verdadera alma gemela Si buscas el regalo perfecto para tu BFF aquí tienes la mejor sugerencia. ¡Hecha por ti misma! By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Sabes quién merece de verdad un regalo de San Valentín muy especial? Esa persona a la que puedes llamar en mitad de la noche a contarle tus penas, que siempre ha estado a tu lado a las duras y a las maduras y que te sabe sacar una sonrisa cuando más lo necesitas: ¡tu mejor amiga! Aprovecha el día del amor y la amistad para celebrar a tu BFF con un regalo muy especial, ¡hecho por tí misma! Nada más personal que algo hecho con tus propias manos y, mejor aún, algo que de verdad vaya a utilizar. Una buena idea son los kits de We are Knitters, que, como puedes ver a continuación, incluyen todo lo que necesitas para tejer tus propios jerseys, cárdigans y accesorios con colores y acabados a la última. Nada de lana de abuela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si nunca antes has cosido o tejido nada, no sufras, hay kits para todos los niveles, desde el más principiante a la experta tejedora para la que precisamente acaban de lanzar unos modelos super modernos y más sofisticados, su línea Avant Garde, que no vas a encontrar en una tienda tradicional. ¡Este es nuestro modelo favorito! Si te preocupa la sostenibilidad, quédate tranquila porque todos los materiales, desde la lana y el algodón hasta la madera de las agujas, son totalmente naturales y no tienen plástico o, en algunos casos, provienen incluso de prendas recicladas. Los precios están aproximadamente entre los $59 por un kit completo para hacerte tu propio gorrito de estilo beanie, a los $250 que puede costar el kit para tejer una manta grande de lana super gruesa. Si necesitas ayuda, en su página web puedes encontrar videos y tutoriales super sencillos para guiarte en el proceso. ¿A qué esperas para ponerte manos a la obra? Advertisement

Close Share options

Close View image El mejor regalo de San Valentín para tu verdadera alma gemela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.