Muchas veces quedamos fascinadas con los looks que vemos algunas películas. Y es que no podemos negar que los estilistas se lucen cuando de buscar atuendos para un film se trata y la verdad es que morimos por tener por lo menos algunas de esas piezas que hemos visto en películas como The Devil Wear Prada, Sex and the City y Shopaholic, por mencionar algunas, pero eso no es nada fácil, sobretodo porque la mayoría de las piezas son de costosos diseñadores. De hecho, ni siquiera las propias actrices que participan en ella se las pueden quedar. Eso sí, algunas sí tienen ese privilegio, sino pregúntale a Reese Witherspoon.

La querida actriz tuvo la suerte de quedarse con todos los looks que portó durante la película Legally Blonde 2. ¡Imagínate! En una reciente entrevista, Witherspoon confesó que tiene toda la colección de ropa y zapatos que lució su personaje en la popular película.

"Tengo todo el vestuario", admitió la actriz durante una entrevista en The Graham Norton Show, dónde también nos enteremos que se quedó con unos 77 pares de zapatos Jimmy Choo. "Lo incluí en mi contrato".

Eso sí, la actriz no ha vuelto a usar ninguna de las piezas que tiene en su poder porque más bien la guarda un recuerdo de uno de sus personajes más recordados. De hecho, ni siquiera ha vuelto a ponerse ninguno de los casi 100 zapatos, pero sí hizo algo más.

"En el quinceavo aniversario [de la película], los saqué del almacenamiento y me los puse todos", contó. "Algunos me quedaron, otros no. Fue algo muy cool. Se los mostré todos a mi hija [Ava Phillippe]".

Eso sí que es un sueño hecho realidad, ¿no crees? ¡Qué suertuda Reese!