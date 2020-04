La marca fundada por Reese Witherspoon regalará 250 vestidos a maestras Si eres maestra, aquí te decimos lo que tienes que hacer By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus llegó a cambiarlo todo y aunque estamos viviendo tiempos difíciles también hemos visto la solidaridad del ser humano y la manera en que muchos están aportando un granito de arena para darle apoyo a quienes más lo necesitan. Hemos visto como la mayoría de las marcas de ropa más importantes están usando sus laboratorios para hacer gel desinfectante o mascarillas. Diseñadores como Christian Siriano y Michael Costello también están usando su equipo para hacer máscaras para los hospitales y Ralph Lauren está donando $10 millones a cuatro organizaciones que están ayudando a los más necesitados en este momento, al igual que la marca Crocs, que está regalando sus famosos diseños al personal de los hospitales y la diseñadora colombiana Adriana Castro, quien diseñó unos hermosos monederos para ayudar a los artesanos que ahora no tienen tanto trabajo. Ahora Resse Witherspoon también se unió a esta hermosa ayuda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como sabemos la querida actriz es la fundadora de la marca de ropa Draper James, que ofrece ropa supercute, en especial vestidos increíbles. Por eso Witherspoon ha decidido donar 250 vestidos a maestras alrededor del país. “Estas pasadas semanas me han enseñado acerca de la humanidad”, dijo la actriz en un comunicado. “Soy una optimista eterna, por eso siempre le busco el lado bueno a las cosas. Me he sentido tan alentada al ver cómo las personas se están apoyando unas con otras, particularmente los maestros”. Como son solo 250 piezas y obviamente hay muchísimas más profesoras en el país, la marca las invitó a que llenen un formulario que estará disponible aquí hasta el domingo y mediante el cuál serán seleccionadas las ganadoras. En el formulario solo preguntan la información básica y no requieren nada más, solo que esperen hasta el martes 7 de abril para saber cómo pueden recibir su vestido. “Hemos notado que están trabajando más fuerte en estos tiempos difíciles. Durante la cuarentena hemos visto sus lecciones virtuales desde sus casas, averiguando cómo pueden usar nuevas técnicas y plataformas de comunicación al momento. Balanceando la vida y el trabajo mientras continúan educando y conectando con nuestros niños”, escribió la compañía junto a la aplicación que estarán llenando las participantes. “Sabemos que esto no es fácil y queremos reconocer todos sus esfuerzos. Como muestra de agradecimiento, a Draper James le gustaría regalarte un vestido”. Advertisement

Close Share options

Close View image La marca fundada por Reese Witherspoon regalará 250 vestidos a maestras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.