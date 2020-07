Cómo eliminar las bolsas de los ojos con té y trucos caseros de lo más fácil La experta en belleza colombiana nos comparte sus mejores truquitos y consejos para sacarle partido a estos alimentos que seguro tienes en la despensa Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A estas alturas del periodo de aislamiento y distanciamiento social, probablemente ya te hayas sacado el doctorado en remedios de belleza caseros y tengas dominado el arte de cubrir las canas en casa o cortarte el flequillo, pero ¿qué hay de tu piel?, ¿le has dedicado todo el mimo que necesita aunque no hayas salido mucho de casa? Si quieres darle un extra de amor a tu rostro y también a la piel de tu cuerpo y ponerla a punto para el verano, toma nota de estos consejos que nos trae esta semana nuestra experta en moda y belleza Kika Rocha, a base de ingredientes de lo más sencillo y económico que aportan muchos beneficios para tu piel. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un maravilloso aliado rico en cafeína, teína y en antioxidantes", explica la colombiana sobre el té negro, un ingrediente utilizado con fines cosméticos desde hace años, sobre todo en los países asiáticos, por sus propiedades descongestionantes y de combatir los agresores externos que contribuyen al envejecimiento de la piel. Además, si combinas esto con el efecto frío del hielo como propone la experta en belleza natural, conseguirás estimular la circulación de la zona del contorno de los ojos y evitar o reducir la hinchazón y bolsas en esta zona tan fastidiosa. No te pierdas el video al comienzo del artículo para descubrir más consejitos con ingredientes como zanahoria rayada para conseguir el bronceado perfecto o cómo hacer cubitos de hielo con aloe vera y aceite orgánico para tratar una insolación.

