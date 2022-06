3 productos para definir tus rizos que debes incluir en tu rutina de belleza ¡ya! ¿Onda, bucles o afro? Saca el mejor partido a tu pelo y dile adiós al frizz con estas recomendaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Uno de los secretos para lograr elasticidad y definición en los rizos es la hidratación. Con el verano a la vuelta de la esquina y con los altos niveles de humedad en el ambiente, es importante que uses los productos específicos hechos para tu tipo de pelo. Así lograrás conseguir unos rizos elásticos, sin encrespamiento y definidos. Como el cabello rizado tiende a ser más seco pues su forma dificulta que los aceites naturales que produce nuestro cuero cabelludo lleguen hasta las puntas, es necesario que después de lavarlo apliques un tratamiento profundo, según las necesidades de la hebra y, por supuesto, estilices con una crema para rizos. Aquí están algunas de mis favoritas: Imbue Imbue Curl Cream Credit: Cortesía de la marca Esta es una marca vegana hecha específicamente para pelo de los tipos 3A a 4C. Solo contiene ingredientes de origen sostenible como aceite de coco y manteca de copoazú [familia del cacao]. Además, está libre de parabenos, sulfatos, alcoholes secantes, aceites minerales o ceras y las botellas están hechas de plástico 100% reciclado. El Curl Empowering Créme Gel combina la definición de un gel y la suavidad de una crema. Es sumamente ligera. Está disponible en Imbue.com a $12.99. Design Essentials Foaming Wrap Lotion de Design Essentials Credit: Cortesía de la marca Con la proteína del trigo como principal ingrediente, esta loción espumosa hidratará tu hebra al máximo; es bastante ligera y dejará tu melena sedosa y con un brillo intenso. Además, seca súper rápido, se usa para desenredar y no deja ningún tipo de residuo. Está disponible en DesignEssentials.com a $15.00. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Milk_shake Lifestyling Amazing Curls & Waves Milk_shake Lifestyling Amazing Curls & Waves Credit: Cortesía de la marca Si quieres que tus rizos duren definidos por días, este spray ultraligero es una excelente opción para lograrlo. Su fórmula contiene extractos de manzana, limón y arándano, así como la proteína de quinoa que sirve para proteger el color, mejorando la manejabilidad y la luminosidad de la hebra. La botella de 1.7 onzas está disponible en milkshakehair.com a $10.

