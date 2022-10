Recomendaciones para antes y después de un tratamiento de bótox Si estás pensando en inyectarte bótox por primera vez, hay ciertas recomendaciones que debes conocer para el antes y el después de este tratamiento de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque en los años 70 se comenzó a utilizar como tratamiento para mejorar los problemas de estrabismo, con el pasar del tiempo se comprobó que esta toxina botulínica (conocida popularmente como bótox) también era eficaz para reducir y hasta eliminar las líneas y las arrugas faciales. Es natural que cuando nos hablan de inyectarnos una toxina, nos pueda parecer contraindicado; sin embargo, según nos explica la doctora Kalieska Arroyo, presidenta de la Asociación Peruana de Medicina y Cirugía Cosmética y propietaria de la Clínica Dra. Kalieska Arroyo en Lima, Perú, "la toxina botulínica (el bótox) es una proteína que actúa relajando la musculatura y empezó a utilizarse como tratamiento de rejuvenecimiento facial en 1980". Sobre los cuidados para antes y después de someternos al tratamiento, la doctora Arroyo nos dice: "Como en todo procedimiento estético, se requiere cuidado antes y después para que obtengamos los resultados que deseamos". La doctora Arroyo enfatiza en que para lograr los mejores resultados posibles, primeramente hay que acudir a un médico especializado en medicina estética y/ o con entrenamiento en la aplicación de bótox. Mujer usando bótox Mujer usando bótox | Credit: Getty Images ¿Qué hacer antes de la aplicación de bótox? Primero, y lo más importante, es asegurarse de que el médico está certificado y tiene experiencia aplicando bótox.

Pídele ver fotos de casos que haya atendido que muestren los resultados.

Hazle al especialista todas las preguntas que creas necesarias.

Solicítale la caja o información sobre el producto.

Las inyecciones de toxina botulínica se realizan con agujas muy finas durante las sesiones que solo duran unos minutos y no son dolorosas; pero si prefieres anestesiar el área, puedes solicitarle al médico que te aplique anestesia tópica.

Para evitar que aparezcan hematomas, no tomes aspirina o algunos medicamentos antiinflamatorios antes del tratamiento por lo menos 3 días antes. ¿Qué hacer después de la aplicación del bótox? Debes seguir cuidadosamente las instrucciones del médico para después del tratamiento.

Durante las cuatro horas siguientes no debes: acostarte, masajearte, hacer ejercicio, ponerte nada apretado en la cabeza. Recuerda que todo lo que apriete o altere la colocación de la toxina puede hacer que se difunda y que te queden la ceja o el párpado caídos. Con relación a la duración del efecto del bótox, la doctora explica que las primeras veces el tratamiento dura de 3 a 6 meses, plazo que se va alargando de forma progresiva en las siguientes ocasiones y añade que a medida que se repitan los tratamientos, la duración del efecto de la toxina será mayor, ya que el músculo se irá debilitando.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Recomendaciones para antes y después de un tratamiento de bótox

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.