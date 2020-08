La doctora Maribel Pedrozo ofrece recetas caseras para ahuyentar a los mosquitos y proteger tu piel Dile adiós a las picadas de los mosquitos con estas recetas caseras de la doctora Maribel Pedrozo, mejor conocida como 'la alquimista de la belleza'. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La llegada del calor nos trae la aparición de los mosquitos —especialmente entre junio y septiembre— y a veces no sabemos qué hacer para escapar de sus molestas picaduras. No tenemos que encerrarnos y evitar estar al aire libre —privándonos de disfrutar la playa, picnics o asados— hay soluciones naturales para ahuyentar a los zancudos. "'Tienes sangre dulce para los mosquitos' recuerdo a mi madre decírmelo siempre, y verla preparar recetas para aplicarme en la piel", cuenta a PONTE BELLA la doctora colombiana Maribel Pedrozo. La experta en piel y belleza comparte aquí esos tesoros caseros que son muy fáciles de preparar y aplicar. "Aunque son muchos y muy variados los productos que podemos encontrar en el mercado para repeler a estos insectos, existen también remedios caseros, olores, comida y ropa que nos pueden ayudar a mantenerlos lejos de nuestra piel y fuera nuestra casa", añade 'la alquimista de la belleza'. Image zoom Getty Images Pedrozo recomienda usar limón y clavos de olor. "Este remedio funciona", asegura la dueña de Biobell Oriental MedSpa en Miami. "Parte el limón a la mitad y pínchalo con los clavos de olor, colócalo en la ventana de tu cuarto o casa para mantener a los mosquitos alejados". También se puede preparar un agua de manzanilla. "Agrega 200 o 300 gramos de manzanilla en forma de té o flor y deja hervir. Cuando esté fría, aplícala a tu cuerpo en forma de spray", dice Pedrozo. Image zoom Getty Images ¿Otra opción? "Los aceites o velas aromáticas de citronela, lavanda, eucalipto, limón, almendras o romero son efectivos en esta temporada de mosquitos", añade. "El aceite de geranio puro también lo puedes mezclar con un poco de aceite de almendra y colocarlo en todo tu cuerpo. Puedes probar, por ejemplo, echarte unas gotas de lavanda en el cuello o en el pijama para que estos insectos no se te acerquen. Otra alternativa es empapar unas bolas de algodón en uno de estos aceites y colocarlo en una taza de vidrio en la habitación donde no quieras que se acerquen los insectos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Puedes poner hierbas y plantas aromáticas en la casa, el jardín o el patio. "La menta, la albahaca, el romero o el laurel son una delicia en la cocina, pero también son útiles para repeler los mosquitos. Lo mejor es plantarlas en alguna maceta y colocarla cerca de una ventana o puerta para que con su olor se alejen los insectos", recomienda. "Plantas como las petunias, la caléndula, los geranios, eucaliptos o lavanda también son repelentes naturales". Image zoom Getty Images Los zancudos odian el olor a vinagre. Puedes llenar medio vaso con agua y añadir un cuarto de taza de vinagre. "Mezcla y coloca el repelente para mosquitos natural en todas las habitaciones, preferentemente cerca de las ventanas", dice. "También tenemos los repelentes que se venden en farmacias o supermercados en forma de pulsera, colgante o broche. Éstos suelen tener componentes más naturales —como el extracto de citronela— y resultan escasamente dañinos, aunque pueden causar irritaciones en algunas personas",advierte la experta. "Aunque protejan de las picaduras, no evitan los vuelos rasantes de los insectos que a veces no nos dejan ni dormir". A los mosquitos les atraen los olores dulces y los perfumes florales, así que hay evitarlos. "Hay que buscar un perfume neutro, con olor a cítricos o menta, que les molesta", dice. Además, evita vestirte de negro y tener la luz encendida. "Los alimentos ricos en Vitamina B —como las legumbres y los frutos secos— producen enzimas que los mosquitos detectarán, y así no te picarán. El ajo, la cebolla, el aceite de clavo y la levadura de cerveza también te ayudarán a evitar las picaduras", concluye. Finalmente, "si el mosquito te picó lo mejor es evitar rascarte, y si lo haces lávate bien las manos y no te maltrates con la uñas, solo usa la yema de los dedos", recomienda Pedrozo. "Las lociones con calamina —o una crema o gel de hidrocortisona— las consigues en cualquier farmacia y te ayuda a aliviar la picazón".

Close Share options

Close View image La doctora Maribel Pedrozo ofrece recetas caseras para ahuyentar a los mosquitos y proteger tu piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.