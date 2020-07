Prueba estos deliciosos trucos de belleza caseros con mango y tamarindo Descubre las propiedades de estos ingredientes típicos de Tailandia Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de pasar meses en casa y aprovechando todo lo que encontrabas en tu cocina, probablemente seas ya toda una experta encrear tus propias mascarillas y ungüentos para cuidar tu piel y tu pelo de la forma más natural. Si te has enganchado a estos cuidados beauty te encantará los que nos trae esta semana nuestra experta en moda y belleza Kika Rocha, a base de ingredientes deliciosos y con muchos beneficios para tu piel típicos de Tailandia, donde vive su amiga Sofía Echeverri, quien ha compartido algunos truquitos que ha aprendido viviendo en ese país desde hace un año. En primer lugar el mango, muy utilizado por su alto contenido en polifenoles, que aportan protección a tus células de los daños que provocan varias enfermedades degenerativas como algunos tipos de cáncer y diabetes, según informa la revista Health. Y para tu piel son muy valiosos por ser ricos en vitamina C, un poderoso antioxidante que ayuda a tu cuerpo a producir colágeno, que mantiene la piel firme, y vitamina A que ayuda a mantener la hidratación. El tamarindo es también uno de los frutos más populares de ese país y que tiene muchos usos en cosmética, sobre todo para limpiar las pieles grasas e iluminar la piel. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No te pierdas el video al inicio del artículo con el que podrás aprender a hacer tu propio exfoliante con tamarindo, una crema hidratante casera con el aceite de sésamo más natural y gel de aloe vera o un delicioso batido con mango y semillas de chile. ¡A disfrutar!

