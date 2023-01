Rebecca de Alba revela su secreto para lucir tan joven a los 58 años Por primera vez, Rebecca de Alba da a conocer cómo ha logrado mantener un rostro tan juvenil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 58 años de edad, Rebecca de Alba parece haber detenido el tiempo, debido a que mantiene un rostro juvenil que ha ocasionado la admiración de propios y extraños. Ahora, la conductora revela cuál es el secreto para lograr evitar el paso de los años. "El secreto [para lucir joven] es que maquillan y me peinan, y me visto para las entrevistas", advirtió De Alba al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Creo que se refleja mucho mi carácter en mi apariencia. Todavía no asusto cuando no me maquillo y cuando traigo una colita de caballo, y traigo jeans y una camiseta. Y el close up, me dicen, que todavía lo aguanto, pero maquillada". La presentadora mexicana considera que no reflejar su verdadera edad también es un asunto que está relacionado con su herencia familiar y su forma de llevar la vida. "Creo que es un poco genética de mi familia, de parte de mi mamá, pero, sobretodo, creo que ha sido toda la formación que he tenido a lo largo de mi vida, internamente hablando", mencionó. Rebecca De Alba Mandamientos Chingona Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a su regreso a la televisión en un proyecto televisivo a largo plazo, Rebecca de Alba asegura que las condiciones no se han podido dar por diversas razones. "En 2022, casi lo iba a hacer, pero me dio COVID muy fuete, todavía para enero, que empezaron a grabar, no estaba al cien por ciento, pero hay otros proyectos". "La verdad es que mi carrera está llena de 'no a esto y no al otro' para que cuando digo sí sea algo que va conmigo y que tiene un contenido que significa algo. Y hablar de cosas que vienen al caso, un entretenimiento inteligente, divertido, variado, con información", agregó. Mi pasión son las entrevistas y he estado buscando el espacio para poder hacer un programa de entrevistas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rebecca de Alba revela su secreto para lucir tan joven a los 58 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.