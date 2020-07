Aprovecha la increíble rebaja de estas mascarillas para resucitar tu piel Ahora que están un 50 por ciento más baratas aprovecha para dar con la mascarilla perfecta para tu piel Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tengas el tipo de piel que tengas, hay una mascarilla perfecta para ti. Si tu principal preocupación es la piel muy seca, si la notas más apagada y fatigada o tienes tendencia a los brillos y granitos por exceso de grasa, aprovecha las rebajas que hemos encontrado en una de las marcas de mascarillas con más fans y fieles seguidores del mercado. Aprovechando que su best seller, la mascarilla a base de carbón, arcilla, jojoba y adelfa, Luminizing Charcoal Mask, de Boscia, cumple 10 años el próximo 29 de julio, y ese día la marca estará ofreciendo sus productos al 50 por ciento de descuento. ¡Como lo lees! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La influencer dominicana Alondra Carvajal es una de las fans de esta mascarilla que utiliza para reducir los puntos negros y conseguir un extra de luminosidad. "[Esta mascarilla] Está llena de poderosos antioxidantes como el carbón activado y la vitamina C", cuentra en su perfil de Instagram. "Desintoxica poderosamente para ayudar a minimizar la apariencia de los poros, desterrar los puntos negros y mejorar la luminosidad mientras deja mi piel impecablemente fresca y limpia." Si lo que necesitas es una buena dosis extra de hidratación en una zona complicada o resucitar una mirada cansada y apagada, tienes que probar las nuevas mascarillas específicas para los ojos, una de las áreas que más preocupa a todas. Image zoom La nueva Triple Hyaluronic and Honeydew Moisture-Boost Gel Eye Masks, de Boscia, está formulada, como su nombre indica con ácido hialurónico, melón refrescante y antioxidante, y niacinamida, que se usa mucho para el tratamiento de manchas. 5 pares por $26 en boscia.com, pero ten en cuenta el 50 por ciento de descuento que se aplicará el día 29 de julio.

Close Share options

Close View image Aprovecha la increíble rebaja de estas mascarillas para resucitar tu piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.